מלחמת איראן: זה מה שחושב מארק לוין על התדרוכים של טראמפ

בעוד התקשורת העולמית דיווחה על מתיחות חריפה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, חושף הבוקר (שני) תמונה שונה לחלוטין. לדבריו, מה שנראה כמחלוקת פומבית הוא למעשה טקטיקה מתואמת ומתוחכמת.

"אני כלל לא הופתעתי מהתגובה הישראלית באיראן", אמר צל בראיון לתקשורת הבוקר. "זה מתואם לחלוטין עם טראמפ, והמחלוקת עליה דיווחו ברק רביד ואחרים - זו להערכתי בסך הכל טקטיקה גאונית כפי שהם כבר עשו בעבר".

"אידיוט שימושי" - הביטוי שמסביר הכול

צל הסביר את הטקטיקה באמצעות ביטוי מוכר: "איך אומר הביטוי 'אידיוט שימושי' - הוא מאוד שימושי וטראמפ יודע בדיוק כיצד להשתמש בו". לדבריו, ההתבטאויות הפומביות של טראמפ, שבהן הוא הכתיר את עצמו כמי שקובע ולא נתניהו, הן חלק ממשחק מתוחכם מול איראן.

הרקע להתבטאויות אלו היה מטח של 11 טילים בליסטיים שאיראן שיגרה לעבר ישראל, ובעקבותיו תקפה ישראל מטרות אסטרטגיות באיראן, כולל מתקני פטרוכימיה חיוניים. טראמפ אמר אתמול כי "נתניהו לא יוכל לסרב" להסכם עם איראן וכי "אני זה שקובע, לא הוא".

תיאום מלא מאחורי הקלעים

על פי צל, למרות הציוצים והאמירות החריפות של טראמפ, התיאום בין שתי המדינות היה מלא. "זה מתואם לחלוטין", הדגיש.

הטקטיקה, כפי שמסביר צל, מאפשרת לטראמפ להציג עצמו כמי ששולט במצב מול איראן, תוך שהוא נותן לישראל יד חופשית לפעול. "זו טקטיקה גאונית כפי שהם כבר עשו בעבר", ציין יו"ר המפלגה הרפובליקנית.