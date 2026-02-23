נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף הלילה בחשבון האישי שלו דברים שאמר העיתונאי הימני מארק לוין בנושא הסכם עם איראן | "חמינאי והנאצים הללו יהפכו לפתע לשוחרי שלום? ומה יקרה אחרי שטראמפ יסיים את תפקידו בעוד שלוש שנים?" | הדברים המלאים בסרטון - שטראמפ פרסם מחדש (חדשות)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הוא מכתיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לגיבור מלחמה, וטען כי גם הוא כזה בעצמו - "בגלל תקיפות המתקנים הגרעיניים באיראן" | עוד אמר כי "נתניהו איש טוב, הוא נלחם - והם מנסים לשים אותו בכלא בנוסף להכול, זה מטורף" (בעולם)