סקר מעריב המתפרסם הבוקר מצביע על תזוזות פנימיות במערכת הפוליטית, אך ללא שינוי במאזן הכולל בין הגושים. הליכוד נחלש בשני מנדטים ויורד ל-26, בעוד עוצמה יהודית מתחזקת בשני מנדטים ועולה ל-9. למרות השינוי בתוך הקואליציה, גוש הממשלה נותר על 50 מנדטים, כפי שהיה גם בסקר הקודם.

בצד השני של המפה, מפלגת בנט 2026 שומרת על כוחה עם 21 מנדטים, והדמוקרטים נותרת עם 10. מנגד, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מתחזקת בשני מנדטים ועולה ל-13, על חשבון ישראל ביתנו ויש עתיד, שיורדות כל אחת במנדט אחד ל-9 ול-7 בהתאמה.

גם כאן, למרות השינויים בתוך הגוש, התמונה הכוללת נותרת יציבה, וגוש האופוזיציה שומר על 60 מנדטים. חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת.

לפי חלוקת המנדטים המלאה, הליכוד מקבלת 26 מנדטים, בנט 21, ישר! עם איזנקוט 13, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 9, ש"ס 8, יש עתיד 7, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות הציונות הדתית עם 2.3%, כחול לבן עם 2.8%, המילואימניקים עם 1.6% ובל"ד עם 1.3%.

הסקר בדק גם תרחיש של ריצה משותפת בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט. במקרה כזה, הרשימה המאוחדת הופכת לגדולה ביותר: אם איזנקוט עומד בראשה היא זוכה ל-33 מנדטים, ואם בנט מוביל אותה היא מקבלת 32. עם זאת, גם בתרחיש הזה תמונת הגושים אינה משתנה.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מול בנט, איזנקוט זוכה ל-32% תמיכה, לעומת 29% לבנט.

לצד הנתונים הפוליטיים, הסקר בחן גם את עמדות הציבור בנוגע למלחמה מול איראן. 51% מהישראלים אמרו כי אינם סומכים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיסיים את המלחמה באופן שישמור על האינטרסים של ישראל. 42% אמרו כי הם כן סומכים עליו, ו-7% השיבו כי אינם יודעים.

הפער בולט במיוחד בחלוקה למחנות: 62% ממצביעי הקואליציה מביעים אמון בטראמפ, בעוד 64% ממצביעי האופוזיציה אומרים כי אינם סומכים עליו.

בכל הנוגע לניהול המלחמה מול איראן, 54% מהישראלים הביעו שביעות רצון מהתנהלות ממשלת ישראל, לעומת 40% שאינם מרוצים ו-6% שאינם יודעים.

בקרב מצביעי הקואליציה שיעור שביעות הרצון גבוה במיוחד ועומד על 88%, אך גם בקרב מצביעי האופוזיציה נרשמה תמיכה לא מבוטלת, כש-43% מהם אמרו כי הם מרוצים מאופן ניהול המלחמה.

לפי החלוקה הדמוגרפית, שביעות הרצון הגבוהה ביותר נרשמה בקרב חרדים ודתיים, עם 79% ו-81% בהתאמה.

בזירה הצפונית התמונה שונה. 53% מהציבור אמרו כי אינם מרוצים מהאופן שבו הממשלה מנהלת את המלחמה מול חיזבאללה, לעומת 42% שהביעו שביעות רצון ו-5% שאמרו כי אינם יודעים. חוסר שביעות הרצון בולט במיוחד בקרב תושבי חיפה והצפון, שם 58% אמרו כי הם אינם מרוצים, ובקרב חילונים, עם 62%.

הסקר נערך ב-25 וב-26 במרץ על ידי לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר, בשיתוף Panel4All. במדגם השתתפו 500 משיבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל מגיל 18 ומעלה, יהודים וערבים. טעות הדגימה המרבית עומדת על 4.4%.