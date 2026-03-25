מדרון מסוכן

יכריז על הפסקת אש? טראמפ שובר שיא שלילי בגלל המלחמה מול איראן

אחוזי התמיכה בנשיא טראמפ ירדו ל-36%, האחוזים הנמוכים ביותר מאז חזר לבית הלבן | העלייה הגיעה בעקבות עלייה חדה במחירי הדלק, והתנגדות רחבה למלחמה באיראן (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

אחוזי התמיכה של הנשיא בארה"ב ירדו ל-36%, האחוזים הנמוכים ביותר מאז חזר לבית הלבן, לפי סקר מעודכן של סוכנות הידיעות 'רויטרס'. העלייה הגיעה בעקבות עלייה חדה במחירי הדלק, והתנגדות רחבה למלחמה ב.

רק 25% תמכו בטיפול של טראמפ בעלות המחיה ו-29% את הניהול הכלכלי, הנתון הנמוך ביותר בכל תקופות נשיאותו.

הסקר הצביע על חשש משמעותי של הציבור מההשפעות הכלכליות של המלחמה והעלייה במחירי הדלק, שהוסיפו בערך דולר אחד לכל גלון מאז תחילת התקיפות של ארה"ב וישראל באיראן ב-28 בפברואר.

בתוך המפלגה הרפובליקנית, הרוב עדיין תומכים בטראמפ, אך אחוזי חוסר התמיכה בטיפולו במחירי המחיה עלו מ-27% ל-34%. רק 35% מהאמריקאים תמכו במתקפות באיראן, לעומת 61% שהתנגדו. 46% סבורים שהמלחמה תפגע בביטחון ארה"ב בטווח הארוך.

63% מהאמריקאים רואים את הכלכלה כ"חלשה" או "חלשה מאוד", כולל 40% מהרפובליקנים, 66% מהעצמאים ו-84% מהדמוקרטים.

למרות הירידה בפופולריות טראמפ, הדמוקרטים לא זוכים לתמיכה רחבה יותר בסקר, כאשר 38% מהמצביעים הרשומים רואים ברפובליקנים כמנהלים טוב יותר את הכלכלה, לעומת 34% שתומכים בדמוקרטים.

