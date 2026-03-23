בצל הירי המתמשך לצפון: זה מה שקרה למפלס הכנרת

בשורות טובות בצל המלחמה: רשות המים מעדכנת הבוקר (שני) כי על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד על רום של 212.89-.
מדובר בעליה של 3 ס"מ ביממה האחרונה - וזו עליה של 56 ס"מ מנקודת המינימום שנרשמה בדצמבר.
מפלס הכנרת רחוק ב-4.09 מטר מקו אדום עליון.
היום, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר יתכנו גשמים מקומיים בעיקר במישור החוף הצפוני. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובהרים. תחול עלייה בטמפרטורות, אך עדיין הן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. בלילה יהיה מעונן חלקית. לקראת בוקר לאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ויתכנו בסופות רעמים בודדות.
מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בודדות בעיקר לאורך מישור החוף. לקראת צהריים צפויים הגשמים להתפשט פנימה לצפון הארץ ולמרכזה. בשעות הצהריים חשש קל לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
