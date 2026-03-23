יחידת התעופה של משטרת ניו יורק (NYPD) ביצעה בשבוע שעבר פינוי רפואי דרמטי מספינה שהייתה באוקיינוס האטלנטי, לאחר שמשמר החופים האמריקאי הזעיק אותה לסייע במקרה חירום רפואי, המשטרה פרסמה הלילה את התיעוד.

על פי הודעת דוברות NYPD, צוות יחידת התעופה הוזנק לאחר שמשמר החופים האמריקאי דיווח על מטופל הזקוק לפינוי רפואי דחוף מספינה שהייתה בלב הים. הצוות הגיע למקום, העלה את המטופל בבטחה על המסוק ופינה אותו למרכז רפואי.

"יחידת התעופה שלנו נכנסה לפעולה כאשר משמר החופים האמריקאי הזעיק פינוי רפואי בזמן שהיו על ספינה באוקיינוס האטלנטי", נמסר בהודעת הדוברות. "הם העמיסו את המטופל בבטחה ופינו אותו למרכז רפואי שם הוא נמצא כעת במצב יציב".

משטרת ניו יורק סיכמה את ההודעה במילים: "עבודה מדהימה של גיבורי התעופה שלנו".

יצוין כי משמר החופים האמריקאי ומשטרת ניו יורק משתפים פעולה באופן שוטף במקרי חירום ימיים ופינויים רפואיים דחופים. יחידת התעופה של NYPD מצוידת במסוקים מתקדמים ובצוותים מיומנים המסוגלים לבצע משימות חילוץ מורכבות בתנאים קשים.

האירוע מצטרף לשורה ארוכה של פעולות חילוץ והצלה שמבצעת משטרת ניו יורק, הן בעיר עצמה והן באזורים הסמוכים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם גורמי חירום נוספים.