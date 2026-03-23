השריפה, הלילה ( צילום: לפי סעיף 27א )

ראש הממשלה קיר סטארמר שיגר הבוקר (שני) הודעת גינוי לאירוע האנטישמי במהלכו הועלו באש אמבולנסים של 'הצלה' בפאתי לונדון.

בתוך, כך תיעודים חדשים מתפרסמים מרגעים שלאחר הבערת האמבולנסים, באחד מהם נראה פיצוץ אדיר שמתרחש לצד כבאי שהגיע למקום. סטארמר שיגר הבוקר מסר כתוב: "זוהי הצתה אנטישמית מזעזעת ביותר. מחשבותיי עם הקהילה היהודית שמתעוררת הבוקר לחדשות המחרידות הללו. "לאנטישמיות אין מקום בחברה שלנו. כל מי שיש לו מידע כלשהו חייב להתייצב במשטרה".

הפיצוץ בעקבות השריפה ( צילום: לפי סעיף 27א )

כאמור, בתיעוד שזכה לפרסום נרחב ברשתות התקשורת בעולם נראה רגע בו אחד האמבולנסים מתפוצץ בעקבות השריפה. ההערכה היא כי הפיצוץ נגרם בגלל מכלי החמצן המאוחסנים באמבולנסים.