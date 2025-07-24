דיון נוקב והכרעה דרמטית: שוב בג"ץ נגד עולם התורה | הנציג הספרדי של דגל התורה עורק לטובת החרד"לים | סיקור מיוחד: מפת הקעמפים בעולם הישיבות | מתקפה חזיתית ואולטימטום: אבוטבול לא עושה הנחות לסמוטריץ' | התעלומה בקמעפ של סקווירא: הרבנים יצאו מהטבילה עם זקן כחול (מעייריב)
עימות חריג וסוער פרץ בין נשיא העליון, השופט עמית, לבין השופט מינץ, לאחר שעמית קבע 'במקרה' דיון חוזר בנושא טעון פוליטית, ליום אחרי פרישתו מכס השיפוט של השופט אלרון, שנחשב לשמרן | השופט מינץ התרעם על ההחלטה והשניים ניהלו לפחות שתי שיחות צעקניות וסוערות באופן ניכר (משפט)