דרעי פורך את השמועות ומצהיר: ש"ס לא שבה לממשלה | עצרת המחאה בכיכר השבת הפכה להפגנה אלימה ברחובות שמואל הנביא ויחזקאל | ערב פורים תשפ"ו: הצצה מרתקת לחפ"קים בעולם הישיבות | כבר שבוע שני ברצף: ליל שישי הופך למתוח במיוחד (מעייריב)
בעדה החרדית מעלים הילוך: המודעות הכריזו על "מלחמה" | פרסום ראשון: כך עוקפים בישיבות את נהלי משרד התחבורה | לא רק גזירת הגיוס: זו הסיבה להפגנת הקנאים בבירה בליל פורים | הפוליטיקאי האנטישמי משווייץ תוקף את היהודים: "עירוב זה גטו" (מעייריב)
אלפים מבני היהדות הנאמנה מחו הערב במחאה אדירה נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי | המחאה האדירה נערכה ע"פ 'כיכר השבת' בירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי הישוב הישן | במהלך המחאה פרצו כוחות משטרה בין הקהל באמצעות פרשים ומכת"זית | דוד ארזני השתתף ומגיש תיעוד ראשוני ועוצמתי (חרדים)
למרות הזעזוע בציבור החרדי, פעיל קיצוני שחילל את קברו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ותקף חבר כנסת, יזכה הערב (ראשון) לקבלת פנים מפוארת בירושלים לאחר שחרורו ממאסר | על אף המלחמה, מספר ילדים ילוו את הקיצוני בלפידי אש ובתהלוכה חגיגית (חרדים)
פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום חמור נגד צעיר בן 24 שהצית ודרדר פח לעבר אישה ברחוב יחזקאל בירושלים | לפי הפרקליטות, דרדור הפח לעברה של האישה סיכנה את חייה והיא נזקקה לטיפול רפואי | הנאשם הצליח לברוח מהמשטרה והוא נתפס לאחרונה לאחר מצוד שבוצע אחריו - אז ניסה שוב להימלט ותקף את השוטרים | אלו פרטי האישום (חדשות)
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדר מבוגר - תושב ירושלים, אשר יצא מביתו ביום ראשון בערב ומאז עד לשעה זו - עבדו עקבותיו | המבוגר הירושלמי יצא מביתו בשכונת מאה שערים ונראה לאחרונה בצומת ׳כיכר השבת׳ (חרדים, משטרה)
אי אפשר להתחיל את 'יום הזיכרון' בלי התיעוד שמגיע היישר מ'כיכר השבת' בירושלים, לדברי אחד הנוכחים במקום, שוטרים שהיו דרוכים ברכב אזרחי, כבר עמדו בצד מבעוד מועד, ובזמן הצפירה בעת שהבחינו באנשי ירושלים הצועדים על פני הרחוב ללא חס ומורא, יצאו מהרכב והחלו לעורר מהומות, עד כדי תגרות ידיים משני הצדדים | צפו בתיעוד (חרדים)
מחזה משובב לב ונפש נגלה לעיני תושבי ירושלים אתמול (שלישי) כאשר כמידי שנה ילדי תלמוד תורה של באיאן בירושלים התחפשו בתחפושת ייחודית ומעניינת, ויצאו לסיבוב ברחובות 'מאה שערים' כשהם צועדים החל מכיכר השבת והלאה | השנה התחפשו הילדים ל"אנשי מירון" כאשר חבשו על ראשיהם כובע מיוחד המדמה את גג ציון הרשב"י במירון על הכיפה הכחולה (חרדים)