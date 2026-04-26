הבכירה מ'הליכוד' מונתה לראש מערך ההסברה הלאומי - פה אחד

הממשלה אישרה הבוקר (חמישי) פה אחד את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את ציפי חוטובלי לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. המינוי מגיע לאחר תקופה ארוכה בה התפקיד החשוב לא היה מאויש, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל ומאבק ההסברה הבינלאומי.

ראש הממשלה והשרים ברכו על המינוי ואיחלו לחוטובלי הצלחה בתפקיד. על פי ההחלטה, מועד כניסתה לתפקיד נקבע ל-5 במאי 2026, כשנה וחצי מהיום.

קריירה עשירה בשירות הציבורי

חוטובלי, בעלת תואר ראשון ושני במשפטים והסמכה כעורכת דין, מילאה שורה של תפקידים בכירים בשירות הציבורי. בין תפקידיה: שרת ההתיישבות, שרת התפוצות, סגנית שר החוץ, ועד לאחרונה שימשה כשגרירת ישראל בבריטניה במשך חמש שנים.

במסגרת תפקידיה השונים פעלה חוטובלי לקדם את תדמיתה של מדינת ישראל, התראיינה רבות לכלי תקשורת בינלאומיים ברחבי העולם ונלחמה בזירת ההסברה הבינלאומית. במהלך המלחמה המשיכה בפעילות הסברתית נרחבת מלונדון, תוך התמודדות עם גל אנטישמי והפגנות עוינות.

המלצת ועדת המינויים

המינוי קיבל את המלצת ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה, לאחר שהוועדה בחנה ביום חמישי האחרון את מינוייה של חוטובלי לתפקיד והחליטה להמליץ לממשלה למנותה. ההחלטה משקפת את הערכת הממשלה לניסיונה העשיר של חוטובלי בתחום ההסברה הבינלאומי.

מערך ההסברה הלאומי אמור למלא תפקיד מרכזי בהתמודדות עם האתגרים התקשורתיים שעומדים בפני ישראל, במיוחד לאור המאמצים המוגברים להפצת הנרטיב הישראלי בעולם. כידוע, במהלך השנה האחרונה הגיעו לישראל מאות משלחות במסגרת מבצע ההסברה הלאומי, והתפקיד נחשב לאחד החשובים ביותר במערכת הממשלתית.

יצוין כי את מקומה של חוטובלי כשגרירת ישראל בלונדון צפוי למלא צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, אם יאושר מינויו על ידי הממשלה.