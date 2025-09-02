בארבעת החודשים הקרובים תגענה לישראל קרוב ל-400 משלחות ברחבי העולם, שיסייעו לישראל במאבקה נגד הנרטיב השקרי והבזוי שנעשה לה בעולם בעקבות המלחמה בעזה | המשלחות יכללו, אנשי ממשל, נבחרי ציבור שונים, משפיענים, אנשי דת, תרבות וספורט, אנשי אקדמיה וכמובן עיתונאים | כל הפרטים (בעולם)
מערך ההסברה הלאומי יחד עם השב"כ, יעלה בקמפיין חדש - במטרה להעלות את המודעות לתופעה, להרתיע, ולהציג את השלכות שיתוף הפעולה עם האויב האיראני | רק בשנה האחרונה נחשפו יותר מ-25 פרשות, והוגשו יותר מ-35 כתבי אישום חמורים (חדשות)
לשרי הממשלה נשלחו היום מסרי הסברה | על התקרית ברצועה נאמר: כי "ישראל רואה בפגיעה באזרחים טרגדיה, בעוד ארגון הטרור חמאס רואה בפגיעה באזרחים אסטרטגיה" | על ניסיונות האיראנים לגייס ישראלים: "הציבור נדרש להגביר את תשומת הלב ולנקוט משנה זהירות" (צבא, מדיני)
חיסול מחמד סינוואר, ראש הזרוע הצבאית ובכיר הנהגת ארגון הטרור חמאס בעזה, מהאחראים לטבח 7 באוקטובר, נחשב להישג ביטחוני ראשון במעלה במלחמה שמנהלת ישראל כבר שנה ושמונה חודשים נגד ציר הרשע והטרור | סינוואר היה מהבכירים, והמובילים בארגון ולקח חלק מרכזי בקידום פעילות הטרור של חמאס (חדשות, ביטחון)