בעלי חנות Kaitorip Game למכירת קלפי אספנות בעיר גיפו שביפן פרסמו תיעוד מצלמות האבטחה המתעד פריצה לחנות. בתיעוד נראה חשוד נכנס לעסק וגונב כמויות גדולות של קלפי פוקימון וקלפי One Piece, כאשר לפי הדיווחים הוא רוקן כמעט את כל המלאי שהיה בחנות. לצד פרסום התיעוד הודיעו בעלי החנות כי הם מציעים פרס כספי של מיליון ין יפני - סכום השווה לכ-19,000 שקלים - למי שיסייע בלכידת השודד. בעל החנות הבהיר בתגובה לשאלות גולשים כי הפרס המלא יינתן רק אם החשוד יימסר כשהוא בריא ושלם. הפרסום זכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות, על רקע שוק קלפי האספנות היקר ביפן שבו מקרי גניבה מסוג זה אינם נדירים.