נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נמצא תחת אבטחה מוגברת באופן משמעותי, כך עולה מדיווח הלילה ב-CNN | לפי הדיווח, בקרמלין חוששים מניסיון הפיכה והתנקשות בחייו של נשיא רוסיה | האמצעים המיוחדים שמופעלים ברוסיה - והפרנויה של השלטון (חדשות)
בעלי בית בחולון שהו בחופשה בחו"ל בסוף השבוע הבחינו באמצע החופשה שמצלמות האבטחה בדירה הוסטו. הם דאגו שדיווח על כך יועבר למשטרה, ושוהה בלתי חוקי שניסה לפרוץ לדירה נתפס. הוא ניסה לברוח וקפץ מהקומה הראשונה למטה (משטרה)
דו"ח מבצעי של יחידת המודיעין של אמזון מגלה דפוס חדש ומדאיג בזירת הלחימה המודרנית - לראשונה נחשפה שרשרת מבצעית שבה האקרים איראנים עקבו וחדרו בזמן אמת למערכות ספנות ולמצלמות אבטחה, והעבירו מודיעין שהוביל ישירות לשיגור טילים לעבר מטרות אזרחיות וצבאיות | ישראל הייתה בין היעדים, ומומחים מזהירים: כל ארגון בעל תשתיות נגישות עלול להימצא בקו האש, גם אם אינו רואה עצמו יעד ביטחוני מובהק (טכנולוגיה)