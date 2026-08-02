ביום ט"ו באב, שעליו נאמר "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב", התקיים כינוס חריג ומיוחד במינו בחסידות סאטמר. 'קהל יטב לב דסאטמר' יחד עם 'ועד השדכנים' של החסידות יזמו אירוע נרחב שכונה "שידוכים פארזאמלונג - לאמיר ברעכן טעלער" (כינוס שידוכים - בואו נשבור צלחות).

השם שנבחר לכינוס מבטא את תקוות המארגנים: כשם שנהוג לשבור צלחת בשעת הווארט כסימן לשמחה ולמזל טוב, כך הם מייחלים לראות שמחות רבות בקרב משפחות החסידים. הכינוס מהווה שיא למאמצים מקיפים הנעשים בשנים האחרונות בתוככי החסידות להקל על מצוקת השידוכים ולהביא ישועה למשפחות רבות המצפות להשיא את ילדיהן ולהקים בתים נאמנים בישראל.

במהלך האירוע נשאו דרשות הגאון רבי שמואל יעקב מייזלס שליט"א, דומ"ץ של החסידות בקרית יואל, שהציג את ההשקפה התורנית על גודל האחריות והדרכים הראויות להתמודדות עם האתגר. אחריו דיבר הגאון רבי אלעזר ניסן רובין שליט"א, מגיד מישרים ידוע, שריגש את המשתתפים בדברי התעורה על חובת השעה ועל כוחה של ערבות הדדית.

נקודת השיא של המעמד הייתה "פאנל השדכנים" המיוחד, שבו ישבו שדכנים מנוסים מתוך החסידות ודיברו בגילוי לב מול מאות המשתתפים. השדכנים שיתפו באתגרים המורכבים שעוברים ההורים והרווקים, והציגו פתרונות מעשיים ויישומיים במטרה לסייע בפתרון המשבר ולהרבות שמחות.

במקביל לכינוס, החל בימים אלו קמפיין השידוכים השנתי של החסידות, שמטרתו לגייס אברכים ושדכנים צעירים שיצטרפו למערך ויציעו שידוכים מתוך אנרגיה ויוזמה מחודשת.

במסגרת הכינוס חולקה מהדורה חדשה ומהודרת של "ספר העזר לשידוכים", המרכז את פרטיהם של כל המחפשים זיווג, לצד הדרישות והשאיפות של כל אחד ואחת. הספר מעניק לשדכנים מאגר מידע מקיף וכלים מעשיים המסייעים רבות בהצעת שידוכים ובקידומם בסייעתא דשמיא.