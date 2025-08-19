לילה שיאיר אלפי שידוכים למזל טוב: קהל אלפים התאסף בעמוקה בשעת חצות הלילה של ערב ט"ו באב בקיום סגולת רינה של תורה שהפכה לפלא המדהים ולסוד של עולם השידוכים היהודי בשנים האחרונות | בראשות מניין מקובלים נערך סדר תיקון הרש"ש וסדר פדיון נפש על ידי מניין המקובלים למען מציאת בן זוג בזאת השנה | דמעה, צעקה ותפילה בעמוקה – וזה הזמן שנתכונן לרשימה המתארכת במדורי המאורסים!
יום בלי הלכות יחודיות, בלי תקיעות ובלי מצוות - אבל חז"ל קובעים שהוא כמו יום הכיפורים | מה באמת קרה בט"ו באב? מה סוד השידוכים, המחולות והאהבה הגדולה שיורדת לעולם? מסע מרתק בין הגמרא, הקבלה והנשמה היהודית (יהדות)