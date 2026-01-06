לאחר שהתפרסם בשם אחד מראשי הישיבות החשובות, על כך שהגאון חכם משה צדקה, מגדולי הדור הספרדיים, תומך באיזו צורה בחוק הגיוס, נכנסו מספר תלמידים למעונו של הרב צדקה, והוא תקף בחריפות: "מי שאמר ככה - רשע! אני מכחיש את הדברים ואני מקפיד עליו. תגידו לו שהקפידא שלי… לא כדאי לך" | צפו (חרדים)
המונים התאספו אמש בישיבת המקובלים 'השלום' בעיה"ק ירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות להעתיר לפני שוכן מרומים למען יחוס על עני ואביון, וישלח ממרומים מזור ומרפא למקובל הגה"צ רבי דוד שלום בן ויקטוריה (בצרי), הזקוק לרחמי שמים מרובים | שעות ספורות לאחר העצרת, התבשרו תלמידיו על שיפור עצום במצבו | הבוקר הוא נותק ממכשירי ההנשמה, הניח תפילין והודה בדמעות לציבור (חרדים)
עת צרה היא ליעקב: הציבור החרדי על כל בניו, עדותיו וקהילותיו מתאחד סביב מעמד "זעקת התורה" - עצרת המיליון לחיזוק לומדי התורה בארץ הקודש | העצרת נערכת על פני כל רחובות הכניסה לירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל • "בבלי" מעביר את מראות המעמד בשידור חי (חדשות, חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שכמובן היה יכול לצאת בשעה יותר מאוחרת ולקבל את האישור המשטרתי הנדרש לעבור בכביש 1, שייחסם בעוד כחצי שעה, החליט להקדים ולצאת - "מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא" • צפו בתיעוד היציאה מביתו (חדשות חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה זה שיזם את עצרת הענק בירושלים, יצא לפני זמן קצר מביתו שבבני ברק לכיוון ירושלים, כדי להשתתף בעצרת הענק. ראש הישיבה ישהה באחת הקומות הגבוהות ברחוב ירמיהו בירושלים (חדשות חרדים)
על רקע המחאות במגזר החרדי, במשטרה הצבאית יצאו הלילה לגל מעצרים נוסף נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס לצה"ל | שני אחים, תלמידי ישיבה, נעצרו הלילה בביתם בעיר רמלה | מאיר פרוש: "רוב העם אינו תומך בגישה הלוחמנית נגד עולם התורה. הגיע הזמן להפסיק, לפני שיהיה מאוחר מדי" | במגזר החרדי נערכים לקראת עצרת תפילה וזעקה ברחובה של עיר (אקואליה)
אלפי חסידי דושינסקיא יתכנסו מחר למעמד תפילה מיוחד בירושלים וזאת ע"פ קריאת קודשו של האדמו"ר | במעמד ישאו תפילות לרפואת חולי ישראל | בסיום המעמד ישמיע האדמו"ר דברות קודש, וכן המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן מלעלוב (חסידים)
בבית הכנסת 'הליכות משה' בבני ברק, התאספו אמש (ראשון) בני הקהילה, בראשות הגאון חכם ניסים בן שמעון וחתנו הגאון רבי שבתי לוי ראש המוסדות, לעצרת תפילה והתעוררות נוכח המצב הקשה השורר בארה"ק | לפני התפילה עורר הרב את הקהל בדברים, ואחר כך אמרו את כל ספר התהילים בהתעוררות עצומה - ותעל שוועתם אל האלוקים (חרדים)
בהיכל ישיבת מיר המעטירה בעיה"ק ירושלים, התאספו תלמידי הישיבה לעצרת תפילה והתעוררות נוכח המצב הקשה השורר בארצנו הקדושה | לפני התיבה עבר המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל, שלפני כן עורר את הבחורים בדברי התעוררות, כשהוא מרחיב בעניין גודל מעלת התפילה בכל עת, ולאחוז באמת האמונה ולא ליפול חס ושלום לרשת הייאוש (עולם הישיבות)
לנוכח המצב הקשה השורר בארצנו הקדושה, התאספו בני קהילת 'עדת ישראל' במלבורן שבאוסטרליה, לעצרת תפילה והתעוררות, לקרוע שערי שמים עבור כל בני ישראל הנתונים במצר | גאב"ד אוסטרליה שעשה דרכו לארה"ק, שוהה לעת עתה באוסטריה, ועושה דרכו אל עבר אנגליה | חתנו של הגאב"ד ממלא מקומו באוסטרליה בימים אלו | כל הפרטים (חרדים)
נוכח הגזירות המרחפות על בני היהדות הנאמנה בארה"ק, ובפרט בגזירת הגיוס וקיצוץ הכספים מלחמם של אברכי הכוללים הממיתים עצמם באהלה של תורה, התאספו כלל אברכי 'מבצר הכוללים' בירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות לפני שוכן מרומים, למען יחוש ישועה לעמו הנאנקים תחת עול הגלות ומייחלים לישועת ה' בזמן קרוב | במעמד נשא דברים האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים | צפו בתיעוד מהתפילות והבכיות שוודאי קרעו שערי שמים (חרדים)
בנאום דרמטי ומפורט, הסביר הדיין המוערך מה הבעיה בחוק הגיוס, וטען: "מחפשים את הספרדים שלנו שהם חלשים יותר, וככה הם רוצים להרוס את כל הישיבות. בש"ס מאיימים על ראשי ישיבות, מי שישתתף כאן בעצרת נוריד לכם תקציבים, זה המצב שיש היום. איפה האמת?! אנחנו דואגים לילדים שלנו לנכדים שלנו", וכן הוא הסביר מדוע 'דגל' תומכת בחוק | צפו (אקטואליה)