מסוק קרב מסוג אפאצ'י של צבא ארצות הברית התרסק הלילה (בין שני לשלישי) באזור מצר הורמוז, כך דווח ב"ניו יורק טיימס" מפי גורמים אמריקניים המעורים בפרטי האירוע. שני אנשי הצוות שהיו על סיפון המסוק חולצו בשלום ולא נפגעו.

עד כה לא ברור האם המסוק נפגע כתוצאה מאש עוינת, סבל מתקלה טכנית או נתקל בבעיה אחרת במהלך פעילותו המבצעית. התקרית מתרחשת על רקע מתיחות מתמשכת באזור, כאשר כוחות אמריקניים פועלים במצר הורמוז במסגרת מאמצים להבטיח חופש השיט בנתיב המים האסטרטגי.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר לתקרית והרגיע כי הטייסים "בסדר". הנשיא הוסיף כי ארצות הברית תפרסם דוח מפורט אודות התקרית עוד היום, תוך שהוא נמנע מלפרט את נסיבות ההתרסקות.

התקרית מתרחשת בעיצומה של תקופה מתוחה במיוחד במפרץ הפרסי. כידוע, משמרות המהפכה האיראניות מהדקות את אחיזתן במצרי הורמוז, כאשר סירות תקיפה מהירות פועלות מסביב לשעון לניטור ואכיפת ריבונות איראן בנתיב המים.

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מצר הורמוז נחשב לאחד מנתיבי המים האסטרטגיים ביותר בעולם, כאשר דרכו עוברת כשליש מהסחר הימי בנפט ובדשנים. השליטה במצר הפכה לזירת עימות מתמשכת בין ארה"ב לאיראן, כאשר טהראן מנסה לכפות את ריבונותה על ידי גביית אגרות מעבר מספינות ואכיפת פיקוח על התנועה הימית.