סמוטריץ' מדיח את סולומון: ההצבעה המכריעה

מימין: בצלאל סמוטריץ, משמאל: משה סלומון ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

משבר חריף פרץ היום (רביעי) בסיעת הציונות הדתית, לאחר שיו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ' החליט להדיח את ח"כ משה סולומון מכל ועדות הכנסת שבהן הוא מכהן. ההחלטה הדרמטית התקבלה בעקבות הצבעתו של סולומון נגד חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית, בניגוד גמור להחלטת הסיעה ובלי שעדכן מראש את חבריו.

כידוע, ביום שני התקיימה ישיבת סיעת הציונות הדתית שבה נדונה עמדת הסיעה ביחס לחוק. בתום הדיון התקבלה על דעת כלל חברי הסיעה, ובהם גם ח"כ סולומון עצמו, החלטה ברורה להציב כתנאי לתמיכה בחוק את מחיקת ההשוואה בין לומדי תורה למשרתי השירות הצבאי. דרישת הסיעה הוצגה בפני הקואליציה והתקבלה, והחוק תוקן בהתאם במסגרת ועדת השרים לחקיקה. הפתעה במליאה למרות שח"כ סולומון היה מודע ומעורב בכל התהליך ובשום שלב לא העלה התנגדות או כוונה להצביע נגד, הוא בחר לפעול על דעת עצמו בשעת ההצבעה. סולומון לא עדכן מראש את חבריו כי בכוונתו להצביע נגד, והפתיע את כלל חברי הסיעה בהתנהלותו. בנוסף לסולומון, גם ח"כ דן אילוז מהליכוד וסגנית השר שרן השכל הצביעו נגד החוק, למרות שהתנאי שהציבה הציונות הדתית אושר. בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 21:04 בעקבות ההצבעה פרצה מהומה במליאת הכנסת. ח"כ יוסי טייב וח"כ משה אבוטבול מש"ס צעקו לעבר אילוז: "תתבייש לך! חוצפן! איזה חרפה. עולם התורה בקנדה מתבייש בך". במליאה החלה להתפתח עימות כמעט פיזי בין אילוז לבין ח"כ טייב, עד שהסדרנים נאלצו להפריד ביניהם.

המכתב המלא

"הרב עובדיה מסתכל עליך מלמעלה"

על פי דיווח של העיתונאי חזקי ברוך, אחד מח"כי ש"ס הטיח בח"כ משה סולומון לאחר ההצבעה: "תתבייש לך, הרב עובדיה מסתכל עליך מלמעלה". מאחורי האמירה עומדת פסיקתו ופעולו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל לעלייתם של יהודי אתיופיה לישראל, כאשר סולומון עצמו הוא בן לעדה זו.

בהודעה רשמית מטעם הציונות הדתית נמסר: "התנהלות כזו אינה מקובלת ואינה יכולה להתקיים במסגרת עבודה סיעתית תקינה, המבוססת על אחריות משותפת, אמון ומשמעת סיעתית. ח"כ סולומון אמור היה להצביע לפי עמדת הסיעה ולכל הפחות לעדכן את יו"ר המפלגה או יו"ר הסיעה מראש בדבר כוונתו להצביע נגד ולתאם איתם את המהלך".

החלטת ההדחה

לפיכך, החליט יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' להדיח את ח"כ משה סולומון מכל ועדות הכנסת שבהן הוא מכהן מטעם הסיעה. "מי שאינו מחויב להחלטות הסיעה ואינו פועל בשקיפות וביושרה עם חבריו אינו יכול לייצג את עמדתה בוועדות הכנסת", נמסר מהמפלגה.

את מקומו ימלאו; בועדת כספים: חה"כ שמחה רוטמן. כמ"מ ועדת חינוך: חה"כ מיכל וולדיגר. בועדה המשותפת לתקציב הכנסת: חה"כ אוהד טל. בועדה משותפת לתקציב בטחון: חה"כ צבי סוכות. יצויין כי תפקידו כסגן יו"ר הכנסת עדיין לא נלקח ממנו.

חה״כ משה סולומון הגיב להדחה: ״אינני יכול לעשות שקר בנפשי. איני יכול להביט בעיניהם של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר: אין צורך בשילוב תורה וצבא.

כשליוויתי לאורך המלחמה עשרות תלמידי ובוגרי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות לקבורה, הבטחתי לעצמי שלא אתן יד לעוול מוסרי ונצחי כזה. אם המחיר שאני צריך לשלם הוא זה, יהיה זה המחיר״

יצויין כי חוק יסוד לימוד תורה אושר בסופו של דבר בקריאה טרומית ברוב של 56 חברי כנסת בעד מול 43 נגד, והועבר להמשך דיונים לקראת הכנה לקריאה ראשונה.