רע"ם לא תהיה ברשימה המשותפת; מעוניינים לקחת חלק בממשלה הבאה

ח"כ מנסור עבאס ( צילום: אריק מרמור/פלאש90 )

הניסיון לשחזר את הרשימה המשותפת הגיע למבוי סתום. בימים הקרובים צפויה להתפרסם רשמית הקמתה מחדש של הרשימה המשותפת במתכונת מצומצמת – הכוללת שלוש מפלגות בלבד: חד"ש, תע"ל ובל"ד, ללא מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס. ההחלטה התגבשה לאחר שסדרת דיונים מרתוניים הסתיימה ללא הסכמות, כאשר רע"ם תרוץ במסלול עצמאי בבחירות הקרובות.

הפיצול מסמן את הפעם השנייה בה הרשימה המשותפת מתפרקת, לאחר שבשיאה הגיעה להישג של 15 מנדטים. הפעם, הסיבה המרכזית לקריסת המשא ומתן היא סירובה של רע"ם לוותר על מעמדה האסטרטגי כלשון מאזניים פוטנציאלית במערכת הפוליטית. הפער האידיאולוגי: קואליציה מול אופוזיציה במרכז המשבר עומד פער אידיאולוגי וטקטי בנוגע לאופי הפעילות הפרלמנטרית מול הממשלה. ברע"ם דוגלים בקו פרגמטי, לפיו הדרך האפקטיבית ביותר לקידום האינטרסים של הציבור הערבי היא כניסה ישירה לקואליציה הבאה, במטרה להשפיע מבפנים ולגייס תקציבים ומשאבים. מנגד, שלוש המפלגות האחרות רואות בשותפות כזו חציית קו אדום. בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 21:04 אוקראינה מציגה מיירט אוטונומי זול נגד רחפנים איראניים: "מהפכה בשדה הקרב" אבישי לוי | 18:44 יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, כך פורסם ב'ישראל היום', הציב תנאים קשיחים במהלך המשא ומתן. עבאס דרש להבטיח לו מרחב תמרון מלא לחבירה לקואליציה עתידית, וציפה משותפיו שלא ינהלו נגדו אופוזיציה "על מלא" ולא יסכלו את מהלכיו בכנסת. הדרישה החריגה ביותר הייתה עיגון סעיף בהסכם שימנע משאר המפלגות לנהל נגדו מסע "הכפשה" פוליטי. הטיעון של עבאס: לגיטימציה פוליטית לשיטתו של עבאס, הצבת רע"ם תחת קורת גג אחת עם מפלגות בעלות עמדות לאומיות נוקשות יותר תספק תחמושת פוליטית ליריבים מימין. הללו יוכלו לתקוף את גוש השמאל ולסכל מראש כל אפשרות לשילוב נציגים ערבים בהנהגת המדינה. ריצה נפרדת ועצמאית, כך הוא מסביר, תקל על גוש השמאל מבחינה ציבורית לנהל עמו משא ומתן קואליציוני ביום שאחרי הבחירות. בתוך כך, מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו כי הן מוכנות להקים רשימה משותפת טכנית לבחירות הקרובות. בהודעה משותפת לאחר פגישה ביניהן, הדגישו המפלגות כי "קיימת ביניהן הסכמה בסוגיות הפוליטיות המרכזיות שעל הפרק", והוסיפו: "היינו רוצים שגם רע"ם תהיה צד להסכם הפוליטי ותתרום לחיזוקו, במיוחד נוכח הרדיפה המתמשכת והאיומים בהוצאה מחוץ לחוק".

איימן עודה ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

השלכות על גוש השמאל

המשמעות המיידית של הקמת הרשימה ללא רע"ם היא חלוקה ברורה של הרחוב הערבי לשני מחנות אלקטורליים נפרדים: מחנה שלוש המפלגות שיציג קו אופוזיציוני עקרוני, ומחנה רע"ם שיבקש מהמצביעים מנדט מפורש לשילוב במוקדי הכוח והשלטון.

עבור גוש השמאל מדובר בהתפתחות בעלת השלכות כפולות. מצד אחד, הפיצול מייצר שותף פוטנציאלי "נוח" ולגיטימי יותר בדמותו של מנסור עבאס, ללא המשקעים והעמדות המורכבות של יתר המפלגות. מצד שני, הריצה בשני ראשים טומנת בחובה סיכון אלקטורלי כבד: במקרה של אחוזי הצבעה נמוכים בחברה הערבית, או אם אחת מהרשימות לא תצליח לעבור את אחוז החסימה, הדבר עלול להוביל לאובדן של עשרות אלפי קולות.

הרקע ההיסטורי

הניסיון לשחזר את פורמט הרשימה המשותפת מחזיר את הזירה הפוליטית הערבית אל מאבקי העבר המוכרים. כזכור, בשיאה הגיעה הרשימה המשותפת על ארבעת מרכיביה להישג היסטורי של 15 מנדטים. עם זאת, חילוקי דעות פנימיים עמוקים, ששיאם בהחלטה התקדימית של רע"ם בשנת 2021 להמליץ על הקמת ממשלה ולהשתלב בה בפועל, הובילו לפירוק החבילה.

סקר שפורסם בחדשות 13 העלה כי במקרה של ריצה משותפת, הרשימה המשותפת הייתה זוכה ל-15 מנדטים. לעומת זאת, במקרה של ריצה נפרדת, כלל המפלגות הערביות יחד היו מקבלות לפי הסקר 9 מנדטים בלבד – הפרש של 6 מנדטים שעלול להיות מכריע בהרכב הממשלה הבאה.

למרות שחלק מהגורמים פתחו את סבב השיחות הנוכחי מתוך שאיפה לייצר בלוק חוסם מאוחד, המציאות הוכיחה כי הפערים בין הגישה האזרחית-מעשית של עבאס לבין הקו המדיני המובהק של שלוש המפלגות האחרות אינם ניתנים לגישור.