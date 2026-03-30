התחזית: טמפרטורות נמוכות מהרגיל | בערב פסח: גשם, סופות רעמים ואובך 

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: טמפרטורות נמוכות מהרגיל, גשמים בצפון ובמרכז | בערב פסח צפויים גשמים, סופות רעמים ואובך ברחבי הארץ (מזג האוויר)

אובך בישראל (צילום: פלאש 90)

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפרטורות.

ביום רביעי, ערב חג הפסח, יהיה מעונן, במהלך היום יחלו לרדת גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ וייתכנו סופות רעמים. ינשבו רוחות חזקות וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והנגב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום חמישי, חג הפסח, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הרוחות יתחזקו. יתכן אובך. מדי פעם צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-15

תל אביב: 14-20

באר שבע: 12-19

חיפה: 15-20

טבריה: 13-18

צפת: 8-14

אילת: 19-27

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

