אירוע ירי חמור שיכול היה להסתיים בטרגדיה, הסתיים בפציעה בלבד ובמעצר מהיר של החשוד. בתום חקירה מאומצת של משטרת מחוז צפון, הוגש בימים אלו כתב אישום חמור נגד תושב כפר אכסאל בן 28, שירה 13 כדורים מטווח אפס לעבר אדם אחר.

האירוע הדרמטי התרחש בחודש שעבר, בתאריך 10 באפריל 2026. באותה עת פעלו כוחות בילוש יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב באכסאל, במסגרת פעילות יזומה לאיתור אמצעי לחימה וסיכול פשיעה. במהלך הפעילות, נחרדו השוטרים לשמוע קולות ירי עזים מאחד מרחובות הכפר, ומיהרו לחתור למגע לכיוון מקור הרעש. שניות ספורות לאחר מכן, זיהה צוות הבלשים אדם לבוש בבגדים שחורים כשהוא נמלט בריצה מזירת הירי. הבלשים פתחו מיד במרדף רגלי נחוש אחר החשוד, ואף נאלצו לבצע ירי אזהרה באוויר. המרדף הסתיים במעצרו של החשוד, כשבחיפוש שנערך בסמוך אליו נתפס האקדח שעל פי החשד שימש לירי רגעים קודם לכן, ובכיס מעילו אותרה מחסנית תואמת. במקביל למעצרו של היורה, הגיעו צוותים נוספים לזירה ואיתרו את קורבן הירי. לאחר שקיבל טיפול רפואי ראשוני במקום, הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. כאמור, לאחר גיבוש התשתית הראייתית, הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד החשוד לבית המשפט המחוזי בנצרת.

ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון במשטרה, התייחס להשתלשלות האירועים ואמר: "המעצר המהיר באכסאל הוא תמצית המדיניות שלנו במחוז צפון: חתירה למגע ונטרול מפגעים פליליים. הבלשים ולוחמי המשמר הלאומי במג"ב, שחתרו למגע לעבר קולות הירי, לא היססו והכריעו את העבריין שניות בודדות אחרי שלחץ על ההדק".

"זהו מסר חד לכל מי שבוחר בדרך האלימות", הוסיף מפקד המחוז. "אנחנו פועלים בכל מקום, גלויים וסמויים. לא נאפשר לטרור הפלילי להרים ראש, ונמשיך להגיע לכל מי שמחזיק נשק בלתי חוקי ומאיים על ביטחון הציבור. הנחישות של השוטרים שלנו היא השכפ"ץ של האזרחים הנורמטיביים בחברה, ואנחנו נבוא חשבון עם כל עבריין, בכל זמן ובכל מקום".