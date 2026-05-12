רכבת הרים של טמפרטורות: שרב כבד היום, הקלה מחר – וזינוק מחודש בחמישי 

היום ומחרתיים יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, כשביניהם יפריד יום רביעי נוח יחסית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות | כל הפרטים על מזג האוויר ההפכפך של השבוע (מזג האוויר)

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לרגיל בעונה.

ביום חמישי, מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. ייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-32

תל אביב: 18-31

באר שבע: 17-36

חיפה: 17-29

טבריה: 17-36

צפת: 17-30

אילת: 24-41

