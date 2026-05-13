מהפך בפתח: משרב כבד ועד לטפטוף בשבת קודש; התחזית המלאה

אחרי הירידה של היום, מחר נרגיש הכבדה ניכרת בעומסי החום וייעשה שרבי. אך אל דאגה: לקראת שבת הטמפרטורות יצנחו ואף ייתכן גשם קל בצפון ובמישור החוף (מזג האוויר)

הר מירון (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לרגיל בעונה. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. ייעשה שרבי ברוב האזורים. משעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. הטמפרטורות יעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מערביות ערות.

ובשבת קודש, הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מעט מהממוצע. בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-27

תל אביב: 21-24

באר שבע: 19-30

חיפה: 19-24

טבריה: 19-30

צפת: 16-26

אילת: 28-36

