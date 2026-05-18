בבלי
מזג האוויר

הקלה בחום, ואז המהפך: הטמפרטורות צונחות - וגשם בדרך | התחזית המלאה

היום יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים, אך תורגש הקלה בעומסי החום וירידה בטמפרטורות בחוף ובשפלה • מחר: המגמה נמשכת ומזג האוויר יעשה רגיל לעונה • ומה מחכה לנו ברביעי? מהפך של ממש, קרירות מהרגיל וטפטוף עד גשם מקומי בצפון (מזג האוויר)

בבלי
(צילום: עלי חסן/Flash90)

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 19-31

תל אביב: 24-28

באר שבע: 23-34

חיפה: 20-25

טבריה: 21-33

צפת: 21-26

אילת: 30-37

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר