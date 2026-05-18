מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 19-31
תל אביב: 24-28
באר שבע: 23-34
חיפה: 20-25
טבריה: 21-33
צפת: 21-26
אילת: 30-37
0 תגובות