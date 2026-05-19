מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה בעומס החום בעיקר במזרח הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בעיקר בצפון הארץ צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ.
ביום חמישי, מעונן חלקית עם ירידה נוספת של הטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי קל.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 11-25
תל אביב: 21-24
באר שבע: 18-29
חיפה: 19-24
טבריה: 17-27
צפת: 14-24
אילת: 28-40
