מזג האוויר

הקלה בהרים: ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר קריר מהרגיל לעונה • מתי החום חוזר?

הקלה זמנית בעומס החום: היום תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. ממחר המגמה מתהפכת: עלייה קלה והדרגתית במעלות החום שתימשך גם ביום שלישי • התחזית המלאה בפנים (מזג האוויר)

(צילום: ויסאם השלמון/Flash90)

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל.

ביום שלישי, בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-23

תל אביב: 18-23

באר שבע: 16-28

חיפה: 15-23

טבריה: 17-27

צפת: 13-22

אילת: 23-34

