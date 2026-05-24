מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל.
ביום שלישי, בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 15-23
תל אביב: 18-23
באר שבע: 16-28
חיפה: 15-23
טבריה: 17-27
צפת: 13-22
אילת: 23-34
