לקראת סוף השבוע

מזג אוויר הפכפך: רוחות וטפטופים בשישי, התחממות בשבת קודש | התחזית המלאה

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: מגמה מעוננת וקרירה מהרגיל לעונה | מבערב שבת ייתכנו טפטופים בצפון לצד רוחות ערות, ורק במהלך שבת קודש נרגיש התחממות קלה (מזג האוויר)

גבול הצפון, אתמול (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. בהרי הצפון בעיקר תחול עליה בטמפרטורות, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט מתחת לרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית. בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית, יתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ. משעות הצהריים בהרי הצפון ינשבו רוחות מערביות ערות. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 12-24

תל אביב: 19-24

באר שבע: 17-26

חיפה: 18-23

טבריה: 16-28

צפת: 12-24

אילת: 23-32

