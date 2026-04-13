ערוצים המזוהים עם חזבאללה מדווחים על מותו של "המפקד הג'האדי הגדול ואחד מדור המייסדים של חיזבאללה" - מנואל בביכאן. הוא היה אחראי הגזרה השישית בברג' חמוד - בביירות עצמה (אבו עלי)