ראש המוסד ברנע בנאום: 'המשימה טרם הושלמה - המשטר באיראן חייב לחלוף'

מנהלת "חומה" במשרד הביטחון וחברת רפאל השלימו את מסירת המנה הראשונה של מיירטי כיפת ברזל לארה"ב. המיירטים ישולבו בתוכנית MRIC של חיל הנחתים, במטרה לספק הגנה ניידת ועוצמתית נגד טילי שיוט וכטב"מים עבור הכוחות הפרוסים בחזית (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
פיקוד המרכז מפרסם פרטים על מבצע 'חירות': ספינות טילים, מערכות בלתי מאוישות וכוחות אדירים | אדמירל קופר: "תמיכה חיונית לביטחון האזורי" (בעולם)יוסי נכטיגל
יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, אבראהים עזיזי, הגיב להכרזת טראמפ על מבצע "פרויקט החירות" לליווי ספינות סוחר במצר הורמוז. עזיזי אזהיר: "כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מצר הורמוז תיחשב להפרה של הפסקת האש. מצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו לפי פוסטים הזויים של טראמפ".צוות בבלי
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב אדמית וערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף התריע על ירי רקטות וטילים לעבר אדמית וערב אל עראמשה באזור קו העימות. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות. בחסדי השם, לא דווח על נפגעים בשלב זה.צוות בבלי
היועמ"שית ופרקליט המדינה הודיעו על נכונות לשיח עם ההגנה • אלו התנאים שהיא דורשת • ומאיזו סוגיה התעלמה במופגן במכתב התשובה שלה? | תגובה לפנייה חריגה של נשיא המדינה (משפט)משה כץ
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי ממחר בבוקר תחל ארה"ב במבצע "פרויקט החירות" - ליווי של ספינות סוחר שתקועות בגלל המצור האיראני על מצר הורמוז על ידי חיל הים האמריקאי. טראמפ הציג את הפעולה כהומניטרית והבהיר שאם איראן תפריע להוצאת הספינות, הדבר יטופל "באמצעים תקיפים".צוות בבלי
