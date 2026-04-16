מבזקמחסור בחימוש?

"מוכנים למלחמה": ארה"ב מגייסת את ענקיות התעשייה לייצור נשק

גורמי ביטחון בכירים נפגשו עם מנכ"לי GM ופורד • בדיקת הסבת פסי ייצור אזרחיים לנשק • טראמפ דורש 500 מיליארד דולר נוספים לתקציב הביטחון | היערכות למלחמה ממושכת (צבא וביטחון)

הצי האמריקני במפרץ: שילוב של כוח אש קטלני וטכנולוגיה מול האיום האיראני | צילום: צילום: חיל הים של ארה"ב
09:30
סיכול תשתית הברחות

נחשפה רשת הברחות נשק ליו״ש: 44 אקדחים ו-120 ק"ג חומרים אסורים | המחבלים נעצרו

שב"כ, צה"ל והמשטרה חשפו תשתית משמעותית של הברחות מירדן • רחפן יורט עם אקדחים, חמישה חשודים נעצרו | הנשק הופץ ביו"ש (צבא וביטחון)

ב. ניסני
09:27
מצטרפת חדשה

מורן זר כצנשטיין מצטרפת ליאיר גולן: 'הגיע הזמן לשנות את המציאות'

מורן זר כצנשטיין, מייסדת תנועת 'בונות אלטרנטיבה', תכריז היום על הצטרפותה למפלגת הדמוקרטים • הובילה את 'מחאת השפחות' ונאבקה כנגד הציבור הדתי | צעד נוסף לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)

דוד קליין
08:44
אמון מבצעי מלא

הכיפה של המארינס: רפאל העבירה מיירטי 'טמיר' עוצמתיים לארה"ב

מנהלת "חומה" במשרד הביטחון וחברת רפאל השלימו את מסירת המנה הראשונה של מיירטי כיפת ברזל לארה"ב. המיירטים ישולבו בתוכנית MRIC של חיל הנחתים, במטרה לספק הגנה ניידת ועוצמתית נגד טילי שיוט וכטב"מים עבור הכוחות הפרוסים בחזית (תקיפה והגנה)

דוד הכהן וב. ניסני
08:24
לאחר הוראת הנשיא טראמפ

צבא ארה"ב: 15 אלף חיילים ו-100 מטוסים ישתתפו במבצע שחרור מצרי הרומוז 

פיקוד המרכז מפרסם פרטים על מבצע 'חירות': ספינות טילים, מערכות בלתי מאוישות וכוחות אדירים | אדמירל קופר: "תמיכה חיונית לביטחון האזורי" (בעולם)

יוסי נכטיגל
08:15
איראן מאיימת: התערבות אמריקנית בהורמוז תפר את הפסקת האש

יו"ר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, אבראהים עזיזי, הגיב להכרזת טראמפ על מבצע "פרויקט החירות" לליווי ספינות סוחר במצר הורמוז. עזיזי אזהיר: "כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מצר הורמוז תיחשב להפרה של הפסקת האש. מצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו לפי פוסטים הזויים של טראמפ".

צוות בבלי
04:09
התרעות במרחב אדמית וערב אל עראמשה

צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב אדמית וערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
04:09
ירי רקטות לעבר אדמית וערב אל עראמשה באזור קו העימות

פיקוד העורף התריע על ירי רקטות וטילים לעבר אדמית וערב אל עראמשה באזור קו העימות. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות. בחסדי השם, לא דווח על נפגעים בשלב זה.

צוות בבלי
00:44
פריצת דרך במשפט נתניהו

היועצת המשפטית: מסכימה למשא ומתן על עסקת טיעון עם ראש הממשלה

היועמ"שית ופרקליט המדינה הודיעו על נכונות לשיח עם ההגנה • אלו התנאים שהיא דורשת • ומאיזו סוגיה התעלמה במופגן במכתב התשובה שלה? | תגובה לפנייה חריגה של נשיא המדינה (משפט)

משה כץ
