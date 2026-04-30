סוער בלונדון: ראש הממשלה הבריטי הגיע למקום הפיגוע - וספג מהיהודים | צפו

ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר התקבל בקריאות נאצה של תושבים יהודים כאשר הגיע לבקר במקום הפיגוע בגולדרס גרין | התושבים, חלקם עם דגל ישראל, מחו בפני ראש הממשלה על המחדל בטיפול באנטישמיות בממלכה (חדשות)

סטארמר מגיע לביקור בגולדרס גרין | צילום: צילום: רשתות חברתיות
04:09
צוות בבלי
04:09
ירי רקטות לעבר אדמית וערב אל עראמשה באזור קו העימות

פיקוד העורף התריע על ירי רקטות וטילים לעבר אדמית וערב אל עראמשה באזור קו העימות. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות. בחסדי השם, לא דווח על נפגעים בשלב זה.

צוות בבלי
00:44
פריצת דרך במשפט נתניהו

היועצת המשפטית: מסכימה למשא ומתן על עסקת טיעון עם ראש הממשלה

היועמ"שית ופרקליט המדינה הודיעו על נכונות לשיח עם ההגנה • אלו התנאים שהיא דורשת • ומאיזו סוגיה התעלמה במופגן במכתב התשובה שלה? | תגובה לפנייה חריגה של נשיא המדינה (משפט)

משה כץ
00:03
צוות בבלי
00:03
מבצע "פרויקט החירות"

טראמפ מודיע: ממחר נתחיל לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי החל ממחר מדינתו תפתח במבצע "פרויקט החירות" לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז | טראמפ הודיע כי "אם התהליך יופרע - נטפל בכך בכוח" (בעולם)

יוסי נכטיגל
23:45
התראה באזור קו העימות וראון: חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף הוציא התראה על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות וראון. התושבים הונחו להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
23:45
23:45
התרעות הופעלו במרחב יראון - הפרטים בבדיקה

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב יראון. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
