המפכ"ל אישר לקצינים בכירים במשטרה להשתתף ביום ההולדת של בן גביר - בנט מאיים

צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב אדמית וערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף התריע על ירי רקטות וטילים לעבר אדמית וערב אל עראמשה באזור קו העימות. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות. בחסדי השם, לא דווח על נפגעים בשלב זה.צוות בבלי
היועמ"שית ופרקליט המדינה הודיעו על נכונות לשיח עם ההגנה • אלו התנאים שהיא דורשת • ומאיזו סוגיה התעלמה במופגן במכתב התשובה שלה? | תגובה לפנייה חריגה של נשיא המדינה (משפט)משה כץ
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי ממחר בבוקר תחל ארה"ב במבצע "פרויקט החירות" - ליווי של ספינות סוחר שתקועות בגלל המצור האיראני על מצר הורמוז על ידי חיל הים האמריקאי. טראמפ הציג את הפעולה כהומניטרית והבהיר שאם איראן תפריע להוצאת הספינות, הדבר יטופל "באמצעים תקיפים".צוות בבלי
פיקוד העורף הוציא התראה על חדירת כלי טיס עוין באזור קו העימות וראון. התושבים הונחו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
