167 טיסות רפאים: ציר חשאי של פוטין באפריקה מדאיג את ארה"ב

חאבייר מיליי פרסם הודעה בעברית בחשבונותיו הרשמיים • הנשיא הארגנטינאי מצטט פסוק מתהלים ומרחיב על משמעות היום | מיוחד (חדשות חרדים)ישראל גרוס
מארגני המשט לעזה טוענים כי ניכרת תנועה צבאית ישראלית סביב 4 כלי שיט המשתתפים במשט ונמצאים כעת בדרך מסיציליה לכיוון כרתים. לפי הטענות, כלי שיט צבאיים, כטב"מים ומסוקים נמצאים בסמוך לספינות ומנסים ליירטן. עוד דווח כי הכלים הצבאיים כיבו את האורות שלהם.צוות בבלי
העיתונאי מוטי קסטל חשף הקלטות של השרה סילמן • טענות על מצבו הנפשי של בנט בתקופת כהונתו • במפלגת ביחד דוחים: 'פייק ניוז מוחלט' | ומי היה ראש הממשלה בפועל באותם ימים? (פוליטי מדיני)דוד קליין
דיווח ראשוני על ירי סמוך לבית הלבן במהלך נאום הנשיא • השירות החשאי סוגר את משרד התקשורת ומקומות נוספים | נסיון התנקשות נוסף? (בעולם)ישראל גרוס
דיווחים במפרץ על תכנית אמירתית להפלת המשטר בטהרן • מקור איראני: 'לא תכננו לתקוף את האמירויות' | טראמפ מנסה להרגיע את הרוחות? (בעולם)אליהו לוי
מקור צבאי איראני הכחיש בטלוויזיה הממלכתית כי איראן תקפה את מתקני האנרגיה באיחוד האמירויות בפוג'ירה. לטענתו, האש פרצה כתוצאה מפעילות צבאית אמריקאית.צוות בבלי
עו"ד חדד ביקש לבטל את העדות בשל פגישות ביטחוניות דחופות • הפרקליטות: ראש הממשלה יכול לקיים התייעצויות בתל אביב • השופטים החליטו על מתווה ביניים | ברקע: דיווחים על מגעים להסדר טיעון (משפט)ישראל גרוס
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ