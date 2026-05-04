מבזקמיני סערה בליכוד

השר מהליכוד עורר סערה: מה רומז אמסלם בעקבות הצטרפות שרעבי לישראל ביתנו?

השר דוד אמסלם מיהר לשתף בחשבונו את הפרסום על הצטרפות שרון שרעבי לישראל ביתנו • הציבור הליכודי תוהה: מה רומז השר? | רקע למתחים בממשלה (פוליטי מדיני)

01:59
מסר מיוחד לעם ישראל

"גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה" - נשיא ארגנטינה מפתיע בהודעה מיוחדת לל"ג בעומר

חאבייר מיליי פרסם הודעה בעברית בחשבונותיו הרשמיים • הנשיא הארגנטינאי מצטט פסוק מתהלים ומרחיב על משמעות היום | מיוחד (חדשות חרדים)

ישראל גרוס
00:16
מארגני משט לעזה: צה"ל מנסה ליירט 4 ספינות בדרך לכרתים

מארגני המשט לעזה טוענים כי ניכרת תנועה צבאית ישראלית סביב 4 כלי שיט המשתתפים במשט ונמצאים כעת בדרך מסיציליה לכיוון כרתים. לפי הטענות, כלי שיט צבאיים, כטב"מים ומסוקים נמצאים בסמוך לספינות ומנסים ליירטן. עוד דווח כי הכלים הצבאיים כיבו את האורות שלהם.

צוות בבלי
00:03
ל"ג בעומר תשפ"ו

המשטרה עצרה את אירוע ההדלקה של רבי מיילך בירושלים. הסיבה: הגדר ברחוב בו מתקבצות הנשים נמצאת בסכנת קריסה בעקבות העומס

23:53
סערת ההקלטות

"בנט לא תפקד, היו מכניסים לו כדורים": ההקלטות שמסעירות את הזירה

העיתונאי מוטי קסטל חשף הקלטות של השרה סילמן • טענות על מצבו הנפשי של בנט בתקופת כהונתו • במפלגת ביחד דוחים: 'פייק ניוז מוחלט' | ומי היה ראש הממשלה בפועל באותם ימים? (פוליטי מדיני)

דוד קליין
23:07
אירוע ביטחוני בוושינגטון

דיווח ראשוני: ירי סמוך לבית הלבן בזמן נאום טראמפ

דיווח ראשוני על ירי סמוך לבית הלבן במהלך נאום הנשיא • השירות החשאי סוגר את משרד התקשורת ומקומות נוספים | נסיון התנקשות נוסף? (בעולם)

ישראל גרוס
22:38
מהלך אסטרטגי במפרץ

תקום קואליציה ערבית להפלת המשטר באיראן? | המתיחות בשיא

דיווחים במפרץ על תכנית אמירתית להפלת המשטר בטהרן • מקור איראני: 'לא תכננו לתקוף את האמירויות' | טראמפ מנסה להרגיע את הרוחות? (בעולם)

אליהו לוי
22:36
איראן מכחישה: לא תקפנו את איחוד האמירויות — ארה"ב אחראית

מקור צבאי איראני הכחיש בטלוויזיה הממלכתית כי איראן תקפה את מתקני האנרגיה באיחוד האמירויות בפוג'ירה. לטענתו, האש פרצה כתוצאה מפעילות צבאית אמריקאית.

צוות בבלי
22:02
משפט נתניהו

הפרקליטות דוחה את בקשת נתניהו ודורשת שיעיד גם מחר | זו החלטת השופטים

עו"ד חדד ביקש לבטל את העדות בשל פגישות ביטחוניות דחופות • הפרקליטות: ראש הממשלה יכול לקיים התייעצויות בתל אביב • השופטים החליטו על מתווה ביניים | ברקע: דיווחים על מגעים להסדר טיעון (משפט)

ישראל גרוס
