גיהנום מטורקיה: הפצצה שחודרת 7 מטר בטון וטילים שמכסים את כל ישראל

שורד השבי אור לוי במתקפה חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "טעות טקטית רצחה את אישתי וגנבה לי שנה וחצי במנהרות" | בהודעה נוקבת שפרסם, לוי מתאר את תחושת ה"גזלייטינג" והניסיון לשכתב את ההיסטוריה של הטבח בו נרצחה אשתו (אנשים)יאיר טוקר
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הודיע כי הנשיא טראמפ הכריז בפני הקונגרס על סיום מבצע "זעם אדיר". כעת פועלת ארה"ב במסגרת "פרויקט החירות" ומנהלת מו"מ בנושא הגרעין האיראני. ההכרזה על סיום המבצע מאפשרת לממשל טראמפ להימנע מהצורך לקבל אישור קונגרס למבצע צבאי העולה על 60 יום. פעולות צבאיות עתידיות יוגדרו כחלק מ"פרויקט החירות" שמטרתו המוכרזת לשחרר באופן הגנתי את מצר הורמוז.צוות בבלי
בעקבות המשבר בהורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני כדי שזו תוכל להתמודד עם משבר אנרגטי | המהלך סוכם על ידי שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ושר החוץ גדעון סער, לבקשת משרד האנרגיה הגרמני | סער, המבקר היום בגרמניה עדכן את הגרמנים על ההסכמה הישראלית (מדיני)בני סולומון
משרד האנרגיה אישר כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשת ברלין, בעקבות המשבר במצר הורמוז. המשרד אישר שקיימים "עודפי ייצור הניתנים לייצוא", ושר החוץ סער הודיע על כך לשרת הכלכלה הגרמנית. בנוסף, תיבחן האפשרות לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי.צוות בבלי
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מודה בשיחות סגורות עם מקורביו כי הכלכלה האיראנית נמצאת על סף קריסה מוחלטת. לדבריו, גם אם יוסר המצור הכלכלי, יידרש סיוע אמריקני בהיקף של מיליארדי דולרים כדי לשקם את המדינה (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
שגריר ארה"ב מייק האקבי הגיע ביום ראשון למשרד ראש הממשלה לפגישה דחופה • השגרירות מסרבת לחשוף פרטים על התיאומים הביטחוניים | על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי (חדשות)ב. ניסני
רחפני הנפץ, האיום החדש עימו מתמודדים גם ברוסיה ואוקראינה, מאתגר את יכולותיה של מערכת הביטחון | בישראל מחפשים כל העת פתרונות לתופעה החדשה, וייתכן שהוא נמצא בתוך הנשק הארוך של חיילי צה"ל (חדשות)יוני גבאי
המשטר הסורי הודיע על מעצר חברי חוליית חיסול של חזבאללה בערים דמשק, חומס, לטקיה, חלב וטרטוס. לפי הדיווח, חברי החוליה חדרו לסוריה מלבנון לאחר שעברו אימונים, ותכננו לפגוע בסמלי השלטון הסורי.צוות בבלי
