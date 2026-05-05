בבלי
מבזקבעקבות הפיגוע

נבהל מהזעם היהודי? ראש הממשלה הבריטי בכינוס חירום בדאונינג 10 

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כינס כינוס חירום במעונו הרשמי לאחר הפיגוע האחרון בגולדרס גרין, והפיגוע הנורא ביום הכיפורים האחרון בו נרצחו שני יהודים הי"ד | אלו ההחלטות שקיבל ראש הממשלה (חדשות) 

קיר סטארמר | צילום: צילום: שאטרסטוק
לכתבה המלאה

מבזקים נוספים

23:14
"אי אפשר לתאר"

"אתם אפסים, אתה נחות": המתקפה החריפה של שורד השבי על סמוטריץ'

שורד השבי אור לוי במתקפה חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "טעות טקטית רצחה את אישתי וגנבה לי שנה וחצי במנהרות" | בהודעה נוקבת שפרסם, לוי מתאר את תחושת ה"גזלייטינג" והניסיון לשכתב את ההיסטוריה של הטבח בו נרצחה אשתו (אנשים)

יאיר טוקר
23:04
בבלי

ארה"ב מכריזה: מבצע "זעם אדיר" נגד איראן הסתיים

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הודיע כי הנשיא טראמפ הכריז בפני הקונגרס על סיום מבצע "זעם אדיר". כעת פועלת ארה"ב במסגרת "פרויקט החירות" ומנהלת מו"מ בנושא הגרעין האיראני. ההכרזה על סיום המבצע מאפשרת לממשל טראמפ להימנע מהצורך לקבל אישור קונגרס למבצע צבאי העולה על 60 יום. פעולות צבאיות עתידיות יוגדרו כחלק מ"פרויקט החירות" שמטרתו המוכרזת לשחרר באופן הגנתי את מצר הורמוז.

צוות בבלי
21:54
בשל המשבר בהורמוז

למרות שנטשה אותנו במלחמה: ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני

בעקבות המשבר בהורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני כדי שזו תוכל להתמודד עם משבר אנרגטי | המהלך סוכם על ידי שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ושר החוץ גדעון סער, לבקשת משרד האנרגיה הגרמני | סער, המבקר היום בגרמניה עדכן את הגרמנים על ההסכמה הישראלית (מדיני)

בני סולומון
21:46
בבלי

ישראל תעביר דלק סילוני לגרמניה בעקבות משבר הורמוז

משרד האנרגיה אישר כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשת ברלין, בעקבות המשבר במצר הורמוז. המשרד אישר שקיימים "עודפי ייצור הניתנים לייצוא", ושר החוץ סער הודיע על כך לשרת הכלכלה הגרמנית. בנוסף, תיבחן האפשרות לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי.

צוות בבלי
21:17
משבר כלכלי עמוק

נשיא איראן בשיחות סגורות: הכלכלה כבר קרסה, צריך סיוע מהאמריקנים

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מודה בשיחות סגורות עם מקורביו כי הכלכלה האיראנית נמצאת על סף קריסה מוחלטת. לדבריו, גם אם יוסר המצור הכלכלי, יידרש סיוע אמריקני בהיקף של מיליארדי דולרים כדי לשקם את המדינה (העולם הערבי)

יוסי נכטיגל
21:00
תיאומים אסטרטגיים

האם התקיפה באיראן מתקרבת? הפגישה החריגה בלשכת נתניהו נחשפת

שגריר ארה"ב מייק האקבי הגיע ביום ראשון למשרד ראש הממשלה לפגישה דחופה • השגרירות מסרבת לחשוף פרטים על התיאומים הביטחוניים | על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי (חדשות)

ב. ניסני
20:54
המוח היהודי

דיווח: הפתרון המקורי לרחפני הנפץ של חיזבאללה - והפקודה של האלוף

רחפני הנפץ, האיום החדש עימו מתמודדים גם ברוסיה ואוקראינה, מאתגר את יכולותיה של מערכת הביטחון | בישראל מחפשים כל העת פתרונות לתופעה החדשה, וייתכן שהוא נמצא בתוך הנשק הארוך של חיילי צה"ל (חדשות)

יוני גבאי
20:06
בבלי

סוריה: נעצרה חוליית חיסול של חזבאללה שחדרה מלבנון

המשטר הסורי הודיע על מעצר חברי חוליית חיסול של חזבאללה בערים דמשק, חומס, לטקיה, חלב וטרטוס. לפי הדיווח, חברי החוליה חדרו לסוריה מלבנון לאחר שעברו אימונים, ותכננו לפגוע בסמלי השלטון הסורי.

צוות בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר
נבהל מהזעם היהודי? ראש הממשלה הבריטי בכינוס חירום בדאונינג 10  | בבלי