את מסירות הנפש של החסידים - הליטאים צריכים להבין מהתיעודים | מעייריב

משבר כלכלי עמוק

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מודה בשיחות סגורות עם מקורביו כי הכלכלה האיראנית נמצאת על סף קריסה מוחלטת. לדבריו, גם אם יוסר המצור הכלכלי, יידרש סיוע אמריקני בהיקף של מיליארדי דולרים כדי לשקם את המדינה (העולם הערבי)