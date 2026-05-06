אזעקות בשתולה ובאזור קו העימות בעקבות ירי רקטות

בבלי

פיקוד העורף הודיע כי החל ממחר (חמישי) בשעה 16:00 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים בצפון הארץ. ב-46 יישובים יוארך הזמן מ-30 שניות ל-45 שניות, וב-3 יישובים נוספים מ-30 שניות ל-60 שניות. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הסביר כי השינוי מבוסס על תהליך מקצועי שבחן את המערכות והיכולות בשיתוף פיקוד הצפון וחיל האוויר. "הארכת הזמנים נועדה לאפשר היערכות מיטבית בעת חירום ובכך לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים", אמר. השינוי הוצג לראשי הרשויות, והפיקוד ימשיך לבחון עדכון זמני התגוננות באזורים נוספים.