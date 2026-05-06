בבלי
מבזקבבלי

צה"ל תקף בלבנון: 5 הרוגים בשתי תקיפות נפרדות

מקורות לבנוניים מדווחים על 5 הרוגים בתקיפות צה"ל בלבנון בשעתיים האחרונות. בתקיפת כטב"ם בכפר מיפדון בדרום לבנון נהרגו 2 בני אדם. בנפרד, צה"ל תקף את ביתו של ראש עיריית כפר זלאיא באזור אלבקאע המערבי - ראש העירייה, אשתו ובנם חוסלו בתקיפה.

מבזקים נוספים

15:33
דיפלומטיה מתוחה

טראמפ מזהיר: "מוקדם מדי לארוז מזוודות" - הסכם השלום עם איראן רחוק מהשלמה

הנשיא האמריקני מזהיר כי עדיין מוקדם לחגוג הסכם עם איראן • איראן מקשיחה עמדות ודורשת הסרת סנקציות מלאה | האם המשא ומתן יקרוס? (בעולם)

ישראל גרוס
15:24
התקפה על הממשלה

בנט בהתקפה חריפה: 'עבריינים יורחקו מהפוליטיקה'

ראש הממשלה לשעבר פרסם איגרת נוקבת • 'כשאני מדבר עם הילדים שלי, אני רואה לנגד עיניי את הרצח' | 'נחזיר את ערכי היהדות האמיתית' (פוליטי מדיני)

דוד קליין
14:56
אולטימטום מוושינגטון

טראמפ מאיים: "אם איראן לא תיכנע - ההפצצות יחזרו בעוצמה כפולה"

הנשיא האמריקני משגר אזהרה חריפה לטהראן על רקע דיווחים על התקדמות במשא ומתן • "הזעם האפי יסתיים רק אם יסכימו לכל הדרישות" | ההודעה המלאה (בעולם)

ישראל גרוס
14:49
החלטה דרמטית

הבחירות שהסעירו את העיר אלעד - בוטלו על ידי בית המשפט | זו הסיבה

הבחירות לוועד העובדים בעיריית אלעד בוטלו, זאת בשל פגמים מהותיים בהליך הבחירות, דרישת חתימות בלתי חוקית וקיצור לוחות זמנים | מכה קשה ליו"ר הוועד תומר כהן (חדשות חרדים)

חנני ברייטקופף
14:21
בבלי

רויטרס: ארה"ב ואיראן מתקרבות להסכמה על סיום המלחמה במצר הורמוז

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי מקור פקיסטני כי ארה"ב ואיראן מתקרבות להסכמה על מזכר בן עמוד אחד לסיום המלחמה. במקביל, משמרות המהפכה האיראנים הודיעו כי לאור הסרת האיום מצד התוקפנים, ניתן לעבור באופן בטוח במצר הורמוז על פי הנהלים האיראנים.

צוות בבלי
14:19
בבלי

פיקוד העורף מאריך זמני התגוננות ב-49 יישובים בצפון החל ממחר

פיקוד העורף הודיע כי החל ממחר (חמישי) בשעה 16:00 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים בצפון הארץ. ב-46 יישובים יוארך הזמן מ-30 שניות ל-45 שניות, וב-3 יישובים נוספים מ-30 שניות ל-60 שניות. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הסביר כי השינוי מבוסס על תהליך מקצועי שבחן את המערכות והיכולות בשיתוף פיקוד הצפון וחיל האוויר. "הארכת הזמנים נועדה לאפשר היערכות מיטבית בעת חירום ובכך לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים", אמר. השינוי הוצג לראשי הרשויות, והפיקוד ימשיך לבחון עדכון זמני התגוננות באזורים נוספים.

צוות בבלי
14:13
שנים של היעדרות

"הדבר הכי הזוי": אם הנעדר מוישי קליינרמן בוועדת הכנסת

גיטי קליינרמן הגיעה לוועדה לביטחון לאומי והעלתה ביקורת חריפה • 'במדינה נאורה של 2026 אנחנו חזרנו 2,000 שנה אחורה' | דברים שריגשו את חברי הכנסת (חדשות חרדים)

משה כץ
14:04
שזור בחוטי זהב

כמו פעם: בד הכתר המוזהב של המלך מקבל טיפול אחרון לפני היום הגדול | צפו

בימים אלה, נשלמות ההכנות בבריטניה לקראת טקס פתיחת הפרלמנט הממלכתי, אירוע השיא שבו המלך עונד את כתר המדינה הקיסרי | הבד היוקרתי שזור בחוטי זהב מוכן לקראת הנחת הכתר (מעניין)

בני סולומון
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר