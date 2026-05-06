טראמפ מגיב לדיווחים על התקדמות עם איראן: "עדיין מוקדם מדי"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לדיווחים על התקדמות במגעים מול איראן וציין כי עדיין מוקדם מדי להיערך לחתימת הסכם שלום עם טהרן. זאת בעקבות דיווחים קודמים על התקרבות להסכמה בין שתי המדינות.

04:28
חיל האוויר יירט מטרה אווירית שנורתה מלבנון לצפון

חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר שטח ישראל. התרעות הופעלו במנרה, מרגליות וקריית שמונה בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בחסדי השם לא היו נפגעים.

01:35
ברוך דיין האמת

אבל בעולם הרבנות: רבה הראשי של ירושלים הרב אריה שטרן הסתלק לבית עולמו

רבה הראשי האשכנזי של ירושלים הגר"א שטרן זצ"ל הסתלק לאחר מחלה • מוריש אחריו מורשת תורנית ענפה ופעילות נרחבת למען שמירת השבת במרחב הציבורי | הציונות הדתית באבל כבד (חרדים)

חיים כהן
01:03
פיקוד העורף: האירוע הביטחוני באזור קו העימות הסתיים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן באזורי מנרה, מרגליות וקריית שמונה יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות.

00:52
התרעות הופעלו במרחב מנרה ומרגליות בצפון

צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב מנרה ומרגליות בצפון. הפרטים נבדקים.

00:14
"הייתי חולה בסרטן"

"השתטחתי על הציון והבראתי": הזמר חשף את הנס שקרה לו | צפו

הזמר איציק קלה סיפר אמש (שלישי) את הנס הפרטי שקרה לו לפני מספרים שנים לרגל הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל: "הייתי חולה בסרטן - השתטחתי בדמעות על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי והבראתי" • צפו (ברנז'ה)

שלמה קליין
22:34
חשד למסחר פנים: אופציות שורט בשווי 920 מיליון דולר על נפט לפני דיווח על התקדמות עם איראן

70 דקות לפני הפרסום באתר אקסיוס על התקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן, נפתחו אופציות שורט בכ-920 מיליון דולר על מחיר הנפט הגולמי. בזמן פתיחת האופציות לא היו דיווחים כלשהם. לאחר הפרסום צלל מחיר הנפט ב-12%, ומי שפתח את האופציות הרוויח כ-125 מיליון דולר.

22:33
"איום חמור יותר ממלחמה": ההפסדים האדירים של איראן בעקבות המצור

המצור הימי האמריקאי על איראן עצר את יצוא הנפט דרך הורמוז | משבר אחסון חמור מאיים על סגירת בארות ועל קריסה כלכלית של המשטר (בעולם)

אריה רוזן
22:22
נתניהו בפגישה דרמטית עם נשיא ביה"ד: הקרב על השליטה ברשימת הליכוד

ראש הממשלה נפגש עם נשיא ביה"ד מיכאל קליינר ובכירי המפלגה • דיון סוער על מועד הפריימריז והשריונים • יריב לוין מעורב עמוקות בהיערכות | ב-4 ביוני ייקבע לוח הזמנים (פוליטי מדיני)

דוד קליין
