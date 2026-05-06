עצרו את הרכב והזדעזעו: נהג בן 20 הסיע עשרות ילדים ברכב גנוב?

חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר שטח ישראל. התרעות הופעלו במנרה, מרגליות וקריית שמונה בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
רבה הראשי האשכנזי של ירושלים הגר"א שטרן זצ"ל הסתלק לאחר מחלה • מוריש אחריו מורשת תורנית ענפה ופעילות נרחבת למען שמירת השבת במרחב הציבורי | הציונות הדתית באבל כבד (חרדים)חיים כהן
פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחב המוגן באזורי מנרה, מרגליות וקריית שמונה יכולים לצאת. פיקוד העורף מזכיר כי בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות.צוות בבלי
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב מנרה ומרגליות בצפון. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
הזמר איציק קלה סיפר אמש (שלישי) את הנס הפרטי שקרה לו לפני מספרים שנים לרגל הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל: "הייתי חולה בסרטן - השתטחתי בדמעות על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי והבראתי" • צפו (ברנז'ה)שלמה קליין
70 דקות לפני הפרסום באתר אקסיוס על התקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן, נפתחו אופציות שורט בכ-920 מיליון דולר על מחיר הנפט הגולמי. בזמן פתיחת האופציות לא היו דיווחים כלשהם. לאחר הפרסום צלל מחיר הנפט ב-12%, ומי שפתח את האופציות הרוויח כ-125 מיליון דולר.צוות בבלי
המצור הימי האמריקאי על איראן עצר את יצוא הנפט דרך הורמוז | משבר אחסון חמור מאיים על סגירת בארות ועל קריסה כלכלית של המשטר (בעולם)אריה רוזן
ראש הממשלה נפגש עם נשיא ביה"ד מיכאל קליינר ובכירי המפלגה • דיון סוער על מועד הפריימריז והשריונים • יריב לוין מעורב עמוקות בהיערכות | ב-4 ביוני ייקבע לוח הזמנים (פוליטי מדיני)דוד קליין
