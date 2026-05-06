איראן מאיימת בעברית: 'הטעות הבאה שלכם תוביל לתוצאות בלתי נשלטות'

70 דקות לפני הפרסום באתר אקסיוס על התקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן, נפתחו אופציות שורט בכ-920 מיליון דולר על מחיר הנפט הגולמי. בזמן פתיחת האופציות לא היו דיווחים כלשהם. לאחר הפרסום צלל מחיר הנפט ב-12%, ומי שפתח את האופציות הרוויח כ-125 מיליון דולר.