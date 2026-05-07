מבזקספק סביר בבת-ים

"אשתי החזיקה": התרגיל המבריק שביטל את הדו"ח על הטלפון

השופטת זיכתה נהג שהואשם באחיזת טלפון, לאחר שקיבלה את גרסתו כי אשתו החזיקה את המכשיר על רמקול עבורו. למרות הצהרת השוטר כי הוא "בטוח ב-100%", היעדר תיאור המכשיר וגרסת ההגנה האמינה הובילו לזיכוי (חוק ומשפט)

משטרת התנועה אורבת לנהגים
00:29
הגזרה מתחמתת

בעקבות הפוסט: כך נראתה הפגישה שנתניהו נאלץ לסיים כדי לשוחח עם טראמפ 

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות | נתניהו נאלץ לסיים לצורך שיחה עם הנשיא טראמפ (חדשות) 

ב. ניסני
00:05
המשבר עם איראן

תגובת 'לכאורה נשיא ארצות הברית': טראמפ דוחה את התשובה האיראנית ובכיר בטהרן משיב בזלזול

הנשיא האמריקני דחה בחריפות את התגובה האיראנית למשא ומתן • בכיר במשטר השיב בזלזול: "אף אחד באיראן לא כותב תוכניות כדי לרצות את טראמפ" | המתיחות מחריפה (בעולם)

אליהו לוי
22:50
התרעות הופעלו במרחב קיבוץ דן על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב קיבוץ דן בעקבות זיהוי חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
22:47
אזעקות באזור קו העימות: דפנה, קיבוץ דן ושאר ישוב

פיקוד העורף מדווח על אזעקות בעקבות ירי רקטות וטילים באזור קו העימות - דפנה, קיבוץ דן ושאר ישוב. התושבים נדרשו להיכנס למרחב המוגן תוך 15 שניות.

צוות בבלי
22:41
אין גבול

פרטים חדשים ומפתיעים על התשובה האיראנית שעוררה את זעמו של טראמפ 

עיתון הוול סטריט ג'ורנל פרסם הערב פרטים חדשים מתשובתם של האיראנים לטראמפ, התגובה שעוררה את זעמו של טראמפ והתשובה שלו בפוסט שפרסם ברשת טרות' | בניגוד לדיווחים קודמים, בטיוטה ישנה התייחסות לאורניום המועשר, עם דרישה חצופה במיוחד מצד האיראנים (חדשות) 

ישראל גראדווהל
21:20
טראמפ: איראן משחקת עם ארה"ב 47 שנה — הם לא יצחקו יותר

הנשיא טראמפ תקף את איראן בהצהרה חריפה: "איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שאר העולם כבר 47 שנה". טראמפ טען כי אובמה "עבר לצד שלהם, זנח את ישראל ונתן לאיראן מאות מיליארדי דולרים ועוד 1.7 מיליארד דולר במזומן". לדבריו, במשך 47 שנה האיראנים "הרגו את אנשינו באמצעות מטעני צד וחיסלו 42 אלף מפגינים חפים מפשע תוך שהם צוחקים על ארצנו". טראמפ סיים: "הם לא יצחקו עוד".

צוות בבלי
21:05
המתיחות עם איראן

טראמפ מזהיר את איראן: "לא תצחקו עוד על ארצות הברית"

הנשיא האמריקני תוקף את מדיניות אובמה כלפי טהרן • "נתנו להם מאות מיליארדי דולר ו-1.7 מיליארד במזומן" | ההודעה המלאה לקראת התשובה האיראנית (בעולם)

ישראל גרוס
20:44
נהנה מכל רגע

"1,2,3,4": מקרון הגיע למצרים - והפך למאמן כושר למקומיים | תיעוד

נשיא צרפת עמנואל מקרון מתחיל להתרגל לתשומת הלב המיוחדת המוענקת לו על ידי זרים בזמן שהוא מטייל מחוץ לצרפת, כך יעיד טיולו לארמניה וכעת למצרים | בתיעוד מהיום, נראה מקרון מוסר שיעור "פוש-אפס" לצעירים במצרים (מעניין)

ישראל גראדווהל
