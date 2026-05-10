"זה דחוף": מפעיל הכטמ"ם חיסל בלייב את המחבל שארב לכוח | צפו

הנשיא טראמפ תקף את איראן בהצהרה חריפה: "איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ועם שאר העולם כבר 47 שנה". טראמפ טען כי אובמה "עבר לצד שלהם, זנח את ישראל ונתן לאיראן מאות מיליארדי דולרים ועוד 1.7 מיליארד דולר במזומן". לדבריו, במשך 47 שנה האיראנים "הרגו את אנשינו באמצעות מטעני צד וחיסלו 42 אלף מפגינים חפים מפשע תוך שהם צוחקים על ארצנו". טראמפ סיים: "הם לא יצחקו עוד".