מחבל נוטרל בקלנדיה לאחר שירה לעבר לוחמי מג"ב

דיווחים על הצבת מטוסים איראניים בפקיסטן, ששימשה מתווכת בין איראן לארה"ב במו"מ | פקיסטן דחתה את הטענות, על רקע המתיחות במצרי הורמוז (בעולם)אריה רוזן
וול סטריט ג'ורנל חושף: איחוד האמירויות ביצעה תקיפות סודיות באיראן, כולל תקיפה על מתקן נפט סמוך להכרזה על הפסקת האש | כל הפרטים (בעולם)אריה רוזן
מליאת הכנסת אישרה ברוב מוחץ את החוק להעמדת מחבלי הטבח לדין • בית דין מיוחד יוסמך לגזור עונש מוות • נקבע: המחבלים לא ישוחררו בעסקאות עתידיות | צעד היסטורי לצדק (חוק ומשפט)דוד קליין
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מג'דל שמס. הפרטים בבדיקה.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע על חדירת כלי טיס עוין לאזור גולן צפון ומג'דל שמס. התושבים הוזעקו להיכנס מיידית למרחב המוגן. ההתרעה פורסמה בשעה 23:00.צוות בבלי
משבר פוליטי חריף סביב ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: התפטרות עוזרים, מכתב מ-60 חברי פרלמנט וביקורת על תוצאות הבחירות המקומיות (בעולם)אריה רוזן
מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ עם ארה"ב, איים כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים להגיב באופן שירתיע כל תוקפן. "אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות מובילות תמיד לתוצאות שגויות - וכל העולם כבר הבין זאת", אמר. קאליבף הוסיף: "אנחנו מוכנים לכל התרחישים. הם עוד יופתעו".צוות בבלי
אירוע ביטחוני בקיבוץ להב בצפון הנגב: תושבים הונחו להסתגר בבתים לאחר דיווח על חשוד באזור | כוחות ביטחון הגיעו למקום (בארץ)משה בשן
