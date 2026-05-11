סגירת חשבון בעציון: נעצרו המחבלים שהשליכו בקת"ב לעבר כביש 60

המצוד הסתיים במעצר: לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון עצרו שבעה חשודים בטרור עממי בגזרת עציון. בין העצורים: חוליה שהשליכה בקבוקי תבערה לעבר ציר התנועה המרכזי וקטינים שהיו מעורבים ביידוי אבנים ופגיעה בכוחותינו במהלך חודש ניסן האחרון (צבא וביטחון)

פעילות מודיעינית בגוש עציון | צילום: משטרת ישראל
23:46
גיס חמישי

החביאה מטוסי קרב של איראן: האמת מאחורי "המתווכת" במו"מ נחשפה 

דיווחים על הצבת מטוסים איראניים בפקיסטן, ששימשה מתווכת בין איראן לארה"ב במו"מ | פקיסטן דחתה את הטענות, על רקע המתיחות במצרי הורמוז (בעולם)

אריה רוזן
23:45
דיווח חדש חושף 

שנייה לפני הפסקת האש: התקיפה הסודית של איחוד האמירויות באיראן

וול סטריט ג'ורנל חושף: איחוד האמירויות ביצעה תקיפות סודיות באיראן, כולל תקיפה על מתקן נפט סמוך להכרזה על הפסקת האש | כל הפרטים (בעולם)

אריה רוזן
23:08
צדק היסטורי

93 חברי כנסת אישרו: מחבלי הנוח'בה יועמדו לדין ולא ישוחררו לעולם

מליאת הכנסת אישרה ברוב מוחץ את החוק להעמדת מחבלי הטבח לדין • בית דין מיוחד יוסמך לגזור עונש מוות • נקבע: המחבלים לא ישוחררו בעסקאות עתידיות | צעד היסטורי לצדק (חוק ומשפט)

דוד קליין
23:07
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מג'דל שמס

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מג'דל שמס. הפרטים בבדיקה.

צוות בבלי
23:01
חדירת כלי טיס עוין לאזור גולן צפון — תושבים הוזעקו למרחבים מוגנים

פיקוד העורף הודיע על חדירת כלי טיס עוין לאזור גולן צפון ומג'דל שמס. התושבים הוזעקו להיכנס מיידית למרחב המוגן. ההתרעה פורסמה בשעה 23:00.

צוות בבלי
22:47
טלטלה בבריטניה

אחרי כשלון מביך: 60 מחברי מפלגתו של סטארמר קוראים לו להתפטר

משבר פוליטי חריף סביב ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: התפטרות עוזרים, מכתב מ-60 חברי פרלמנט וביקורת על תוצאות הבחירות המקומיות (בעולם)

אריה רוזן
22:47
יו"ר הפרלמנט האיראני מאיים: "הם עוד יופתעו, מוכנים לכל תרחיש"

מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ עם ארה"ב, איים כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים להגיב באופן שירתיע כל תוקפן. "אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות מובילות תמיד לתוצאות שגויות - וכל העולם כבר הבין זאת", אמר. קאליבף הוסיף: "אנחנו מוכנים לכל התרחישים. הם עוד יופתעו".

צוות בבלי
22:27
מהומה לילית

חרדה בקיבוץ בנגב: התושבים הונחו להסתגר בעקבות ירי | כך זה הסתיים

אירוע ביטחוני בקיבוץ להב בצפון הנגב: תושבים הונחו להסתגר בבתים לאחר דיווח על חשוד באזור | כוחות ביטחון הגיעו למקום (בארץ)

משה בשן
