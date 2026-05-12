נתניהו מתנגד | אריה דרעי לוחץ להקדים את הבחירות לעשרת ימי תשובה

יו"ר ש"ס פועל להקדים את הבחירות לעשרת ימי תשובה • גם ביהדות התורה תומכים בהקדמה בשל עצרות הסליחות |נתניהו מעדיף בחירות במועד המקורי (פוליטי מדיני)

נערכים לבחירות. דרעי ונתניהו
23:25
דיווחים על רעידת אדמה בטהרן

22:53
מגמה מפחידה

גל האלימות נמשך: צעיר נדקר ליד פיצרייה בעקבות קטטה שהסתבכה

קטין נפצע קשה בדקירה ברחוב ז'בוטינסקי בטירת כרמל | המשטרה פתחה בחקירה והפצוע פונה לרמב"ם | פרטים מלאים על האירוע והחקירה (בארץ)

משה בשן
22:51
ציפיות בשיא

צפו: טראמפ יצא לדרך הארוכה לסין - זה מה שהוא מקווה להשיג

טראמפ נוסע לסין לפגישה עם שי ג'ינפינג עם ציפיות נמוכות יחסית | במקום יתרון כלכלי, הוא מחפש הסכמים מצומצמים ועזרה בנושא איראן (בעולם)

אריה רוזן
22:50
המשפט התהפך

ראש הממשלה נתניהו חויב לשלם אלפי שקלים ליאיר גולן: זו הסיבה

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור יאיר גולן וחייב את נתניהו בהוצאות בתביעת לשון הרע בעקבות פרשת קטארגייט | פרטי פסק הדין (בארץ)

משה בשן
21:17
במהלך המלחמה

לראשונה בהיסטוריה: סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן

סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן בתגובה למתקפות בשטחה | מדובר בפעם הראשונה שהממלכה פועלת צבאית על אדמת איראן (בעולם)

אריה רוזן
21:17
פרשת מינוי ראש המוסד

בג"ץ דורש את פרוטוקולי הוועדה למינוי גופמן ותצהיר מבכיר בצה"ל

בית המשפט מורה על הגשת כל חומרי הוועדה המייעצת • תצהיר מראש חטיבת ההפעלה באמ"ן על בירור מאי 2022 | הדרך למינוי גופמן מתארכת (חוק ומשפט)

משה כץ
21:15
בטקס השקת המפלגה

בנט צהל על המשבר בגוש הימין: "ברית המשתמטים מתרסקת"

בנט ולפיד תקפו את הממשלה בטקס השקת "יחד" ודוחפים לפיזור הכנסת | "ברית המשתמטים מתרסקת" - הכריז בנט על רקע משבר הגיוס (בארץ)

משה בשן
20:58
מתיחות במפרץ הפרסי

דרמה בנמל: כווית עצרה 4 לוחמי משמרות המהפכה שניסו לחדור לאי אסטרטגי

ארבעה לוחמים איראנים נעצרו בחשד לניסיון חבלה באי בוביאן האסטרטגי • החשודים הודו בחקירה כי נשלחו לבצע 'פעולות עוינות' | כווית דורשת מטהרן להפסיק מיידית (בעולם)

אליהו לוי
