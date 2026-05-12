השופט שטיין נוזף בנציג העותרים | עדכונים וציטוטים

קטין נפצע קשה בדקירה ברחוב ז'בוטינסקי בטירת כרמל | המשטרה פתחה בחקירה והפצוע פונה לרמב"ם | פרטים מלאים על האירוע והחקירה (בארץ)משה בשן
טראמפ נוסע לסין לפגישה עם שי ג'ינפינג עם ציפיות נמוכות יחסית | במקום יתרון כלכלי, הוא מחפש הסכמים מצומצמים ועזרה בנושא איראן (בעולם)אריה רוזן
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור יאיר גולן וחייב את נתניהו בהוצאות בתביעת לשון הרע בעקבות פרשת קטארגייט | פרטי פסק הדין (בארץ)משה בשן
סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן בתגובה למתקפות בשטחה | מדובר בפעם הראשונה שהממלכה פועלת צבאית על אדמת איראן (בעולם)אריה רוזן
בית המשפט מורה על הגשת כל חומרי הוועדה המייעצת • תצהיר מראש חטיבת ההפעלה באמ"ן על בירור מאי 2022 | הדרך למינוי גופמן מתארכת (חוק ומשפט)משה כץ
בנט ולפיד תקפו את הממשלה בטקס השקת "יחד" ודוחפים לפיזור הכנסת | "ברית המשתמטים מתרסקת" - הכריז בנט על רקע משבר הגיוס (בארץ)משה בשן
ארבעה לוחמים איראנים נעצרו בחשד לניסיון חבלה באי בוביאן האסטרטגי • החשודים הודו בחקירה כי נשלחו לבצע 'פעולות עוינות' | כווית דורשת מטהרן להפסיק מיידית (בעולם)אליהו לוי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ