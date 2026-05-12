מבזק

חרדה בפוניבז': הגאון רבי חיים ברמן - "המתמיד של עולם הישיבות" פונה לבית החולים

ל'בבלי' נודע כי הגר"ח ברמן חש חולשה חריגה בימים האחרונים. בליל שבת קודש הוא הובהל לבית החולים, שם נערכו לו בדיקות רפואיות מקיפות בסיומן הוא שוחרר לביתו | בעולם הישיבות עוקבים בחרדה אחר מצבו הבריאותי של הגאון רבי חיים בן רייזל - מי שנחשב ל"מתמיד של עולם הישיבות" (חרדים)

הגאון רבי חיים ברמן בישיבת פוניבז' | צילום: צילום: יצחק ורדי
23:25
דיווחים על רעידת אדמה בטהרן

22:53
מגמה מפחידה

גל האלימות נמשך: צעיר נדקר ליד פיצרייה בעקבות קטטה שהסתבכה

קטין נפצע קשה בדקירה ברחוב ז'בוטינסקי בטירת כרמל | המשטרה פתחה בחקירה והפצוע פונה לרמב"ם | פרטים מלאים על האירוע והחקירה (בארץ)

משה בשן
22:51
ציפיות בשיא

צפו: טראמפ יצא לדרך הארוכה לסין - זה מה שהוא מקווה להשיג

טראמפ נוסע לסין לפגישה עם שי ג'ינפינג עם ציפיות נמוכות יחסית | במקום יתרון כלכלי, הוא מחפש הסכמים מצומצמים ועזרה בנושא איראן (בעולם)

אריה רוזן
22:50
המשפט התהפך

ראש הממשלה נתניהו חויב לשלם אלפי שקלים ליאיר גולן: זו הסיבה

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור יאיר גולן וחייב את נתניהו בהוצאות בתביעת לשון הרע בעקבות פרשת קטארגייט | פרטי פסק הדין (בארץ)

משה בשן
21:17
במהלך המלחמה

לראשונה בהיסטוריה: סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן

סעודיה ביצעה תקיפות סודיות באיראן בתגובה למתקפות בשטחה | מדובר בפעם הראשונה שהממלכה פועלת צבאית על אדמת איראן (בעולם)

אריה רוזן
21:17
פרשת מינוי ראש המוסד

בג"ץ דורש את פרוטוקולי הוועדה למינוי גופמן ותצהיר מבכיר בצה"ל

בית המשפט מורה על הגשת כל חומרי הוועדה המייעצת • תצהיר מראש חטיבת ההפעלה באמ"ן על בירור מאי 2022 | הדרך למינוי גופמן מתארכת (חוק ומשפט)

משה כץ
21:15
בטקס השקת המפלגה

בנט צהל על המשבר בגוש הימין: "ברית המשתמטים מתרסקת"

בנט ולפיד תקפו את הממשלה בטקס השקת "יחד" ודוחפים לפיזור הכנסת | "ברית המשתמטים מתרסקת" - הכריז בנט על רקע משבר הגיוס (בארץ)

משה בשן
20:58
מתיחות במפרץ הפרסי

דרמה בנמל: כווית עצרה 4 לוחמי משמרות המהפכה שניסו לחדור לאי אסטרטגי

ארבעה לוחמים איראנים נעצרו בחשד לניסיון חבלה באי בוביאן האסטרטגי • החשודים הודו בחקירה כי נשלחו לבצע 'פעולות עוינות' | כווית דורשת מטהרן להפסיק מיידית (בעולם)

אליהו לוי
