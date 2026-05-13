בני גנץ ישוריין בליכוד? המדגם שמעורר סערה בזירה הפוליטית

ערוץ 'המצודה' פרסם מדגם עם רשימת מועמדים לשריון בליכוד • בני גנץ מופיע ברשימה לצד מועמדים אחרים | האם זה רמז למהלך פוליטי? (פוליטי מדיני)

יו"ר מפלגת כחול לבן, ח"כ בני גנץ
15:50
בהתייחסות ראשונה | צפו

הרצוג מגיב לבקשת החנינה: "אני מצפה שגם הצד השני יבוא לדון בחדר"

נשיא המדינה התייחס בועידת הנשיא למחר ישראלי משותף לסוגיית החנינה של ראש הממשלה • "ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יעבור לחדר" | הדברים המלאים (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר
15:44
לקראת הפריימריז

"אמנת הליכוד": חבר הכנסת משיק קמפיין נגד לומדי התורה

ח"כ דן אילוז קורא למתפקדי הליכוד לחתום על אמנה המדגישה שוויון בנטל וגיוס לכולם • הקמפיין מגיע על רקע סערת חוק הגיוס והפריימריז הצפויים | 'מי שפועל לפטור מגיוס נוטש את הדרך שלנו' (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:34
טראמפ נחת בסין

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת בסין.

צוות בבלי
15:19
הצלחה פרלמנטרית

בעיצומו של המשבר: שני חוקים פרטיים עברו בכנסת בהצבעה מפתיעה

למרות משיכת כל הצעות החוק בעקבות הכרעת הגר"ד לנדו • חוק וולדיגר להחזר דמי אמבולנס וחוק טייב לתמלוגי אמנים אושרו במליאה | הישגים בצל המשבר (פוליטי מדיני)

משה כץ
15:11
"חכה לתוצאות"

"הרב לנדו אמר שהוא שקרן": טיבי עקץ, מרגי לא נשאר חייב

ח"כ אחמד טיבי לעג לנציגים החרדיים על רקע הוראת הגר"ד לנדו וטען כי הם "נגררים אחרי נתניהו". מרגי לא נשאר חייב והשיב בציניות: "מפריע לך שאתה כבר לא לשון מאזניים". צפו בעימות המלא מהמליאה | צפו בדברים (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
15:03
אירוע ביטחוני חריג

אימה בפיליפינים: לפחות 12 יריות נשמעו בבניין הסנאט - הנוכחים נמלטו למרחבים מוגנים

דיווחים על לפחות 12 יריות שנשמעו בתוך בניין הסנאט בפיליפינים • הנוכחים במקום קיבלו הוראה להימלט למרחבים מוגנים | פרטים מתפתחים (בעולם)

ישראל גרוס
14:42
מהלך פוליטי מפתיע

הקואליציה מניחה הצעת חוק לפיזור הכנסת: "לשלוט בתהליך"

לאחר פירוק גוש הימין על ידי הגר"ד לנדו והורדת כל החוקים מסדר היום • הקואליציה החליטה להניח בעצמה הצעה לפיזור הכנסת | המהלך הפוליטי שמהווה שלב נוסף בדרך לקלפי (פוליטי מדיני)

דוד קליין
14:27
שיתוף פעולה ביטחוני

חשיפה: ראש השב"כ זיני ביקר לראשונה באמירויות - היחסים מתחממים

דוד זיני ביצע ביקור ראשון באבו דאבי בשבועות האחרונים • בהמשך לביקורי ראש המוסד במדינה המפרצית | היחסים הביטחוניים מתעמקים (צבא וביטחון)

אליהו לוי
